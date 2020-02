Líder vyhral v Nových Zámkoch futbalovo

Vo výbornom zápasy chýbali góly z domácej strany.

13. feb 2020 o 11:24 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Liga

48.kolo

HC MIKRON Nové Zámky – HC 05 Banská Bystrica 0:2 ( 0:1, 0:0, 0:1)

Zápas jedenásteho celku s lídrom ligy začal svižným tempom, domáci boli opticky aktívnejším tímom, no prvé vážnejšie ohrozenie vyslal spomedzi kruhov Lamper. Zámčania aj naďalej hrali rýchly hokej, ale boli to hostia, ktorí išli do vedenia. Z útočného rohu vykorčuľoval Jääskeläinen a zasunul puk za Pavlasa. Aj Zámčania mali možnosť skórovať, keď Obdržálek priťukol puk Števuliakovi. Jeho pokus však aj vďaka bystrickému brankárovi stroskotal. V 16. minúte hrali Bystričania presilovku. Do dvojgólového vedenia ich mohol posunúť po Žiakovej polostrele Lamper. Domáci brankár si situáciu postrážil.

Rýchly hokej pokračoval aj v druhej tretine. V 27. minúte si sadol na trestnú lavicu Števuliak ale domáci Nechvátal podržal svoj tím pri šanciach Hickmotta i Mlynaroviča. Naopak, domáci zvládli toto oslabenie na výbornú, aj vďaka práci Fábryho. V polovici stretnutia sa strhla na ľade menšia šarvátka, ktorú si odsedeli Rogoň s Kabáčom. V následnej presilovke 4 na 3 to skúšal domáci Bajtek ale z pravého kruhu neuspel a Šillemu strela nesadla. Pred koncom tretiny priniesla vzruch Šoltésova kombinácia s Ihnačákom, ale gólom neskončila. Rovnako ako Mikušova spolupráca s Rogoňom na druhej strane.

Tretiu tretinu začali domáci presilovkou, keď po zákroku na Bajteka sedel na trestnej lavici Hohmann. Americký útočník sa neskôr ocitol vo vyloženej príležitosti ale zoči-voči Pavlasovi nepochodil. V oslabení mohol pridať druhý gól Bystrice Kriška ale jeho pokus zastavila tyč. Čo sa nepodarilo jemu, vyšlo Mlynarovičovi, ktorý sa presadil v rovnovážnom stave 4 na 4. Hostia si svoje vedenie postrážili, keď umne bránili čoraz ojedinelejšie útoky Zámčanov.

Góly: 7. Jääskeläinen (Hickmott, Mihalik), 51. Mlynarovič (Bartánus, Nemčík). Rozhodovali: Snášel ml., Juhász (Maď.) – Stanzel, Soltész (Maď.), vylúčení: 8:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 1054 divákov.

HC MIKRON Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš, Magovac – Rogoň, Bajtek, Stupka – Obdržálek, Šille, Jurík – Števuliak, Fábry, Andrisík – Holovič, Mikula

Povedal po zápase

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: “Bol to veľmi vyrovnaný zápas, naši hráči dobre korčuľovali. Snažili sme sa byť súperovi vyrovnaným partnerom. Chýbal nám gól, bez toho sa vyhrať nedá. Mali sme však veľa vylúčených, až osem. To boli dnešné negatíva. Musím však povedať, že chalani to oddreli, hrali veľmi slušne. Jednoducho, chýbajú nám góly. Bolo to aj vidieť v závere, keď sme v takom kŕči nastrelili padajúceho hráča. Chcelo to trochu viac chladnokrvnosti v zakončení. Ohľadom výkonu však nemôžem nič namietať, chalani hrali dobre a treba ich zato pochváliť.”

Ostatné výsledky: Michalovce - Nitra 4:5, DVTK - Košice 4:2, Slovan - MAC 4:3 pp., Liptovský Mikuláš - Zvolen 1:5, Trenčín - Detva 7:3.

Tabuľka

1.Banská Bystrica 44 25 8 3 8 132:83 94

2.Slovan Bratislava 45 25 6 4 10 153:92 91

3.Košice 45 22 9 4 10 131:94 88

4.Zvolen 44 26 0 2 16 154:114 80

5.Trenčín 44 22 5 3 14 138:104 79

6.Poprad 44 22 4 4 14 132:101 78

7.Nitra 45 18 2 7 18 117:122 65

8.DVTK 45 17 4 3 21 120:128 62

9.Michalovce 44 16 3 6 19 110:126 60

10.MAC Ujbuda 45 13 2 5 25 133:175 48

11.Nové Zámky 45 11 4 5 25 115:153 46

12.Detva 44 13 2 1 28 105:161 44

13.Liptovský Mikuláš 44 7 3 5 29 75:162 32