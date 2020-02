SVX CUP 2020 hostili premiérovo Šurany

Víťazstvo putovalo do Kolárova.

12. feb 2020 o 15:19 Roman Guliš

V sobotu si dali rande už po ôsmy krát účastníci prestížneho halového turnaja SVX CUP 2020. Počas dňa súťažilo v Šuranoch medzi sebou osem družstiev.

Zúčastnené družstva boli prostredníctvom sociálnej siete v predstihu vyžrebované rukami exligistu Jozefa Adámika do dvoch základných skupín „A“ a “B“.

Družstvá na prvom a druhom mieste v oboch skupinách ďalej postúpili do skupiny „C“ o konečné 1.-4. miesto, naopak družstvá na treťom a štvrtom mieste pokračovali v skupine „D“ o konečné 5.-8. miesto, pričom v oboch prípadoch si družstvá brali so sebou výsledky so súpermi zo základnej skupiny.

Po výdatnej porcii zápasov (bolo ich až 20) vzišiel víťaz SVX cupu 2020 a to FK Kolárovo, ktorého chlapci prešli turnajom bez straty kvetinky. Strieborné medaily si vybojovali hráči z TJ Veľké Lovce, ktorí prehrali len so spomínaným Kolárovom. Na pomyselný bronzový stupienok vystúpili reprezentanti OŠK Lipová.

Pre všetky družstvá boli pripravené hodnotné ceny v podobe pohárov, medailí, chráničov, kužeľov, dresov, nákupných poukážok a lôpt. Najlepším brankárom turnaja sa stal A. Hajnala z Lipovej, strelecky sa najviac darilo K. Lakatosovi z Kolárova (dal 8 gólov), no a najlepším hráčom sa stal Á. Kovács z Kolárova, ktorý vsietil mimochodom úctyhodných 7 gólov.

Premiéru na turnaji mala cena „Objav turnaja“, ktorú si prebral len 6 – ročný A. Birkuš z OŠK Andovce. Na záver turnaja si zahrali aj tréneri, keď nastúpili práve proti svojim zverencom (All stars turnaja).

Zápas sa na radosť všetkých zúčastnených skončil víťazstvom tých, pre ktorých sa tento prestížny turnaj v regióne koná, a to detí. Na záver sa všetkým partnerom a organizátorom poďakoval riaditeľ turnaja Mário Vörös.

Výsledky „A“ skupiny:

FK Kolárovo – OTJ Palárikovo 6:0, FK Kolárovo – SDM Dominik NZ 3:1, FK Kolárovo – OŠK Andovce 10:0, OTJ Palárikovo – SDM Dominik NZ 0:4, OTJ Palárikovo – OŠK Andovce 3:1, SDM Dominik NZ – OŠK Andovce 1:1.

Poradie v „A“ skupine: 1. FK Kolárovo 9b, 2. SDM Dominik NZ 4b, 3. OTJ Palárikovo 3b, OŠK Andovce 1b.

Výsledky „B“ skupiny:

ŠK Šurany – OŠK Lipová 0:1, ŠK Šurany – FC Veľký Kýr 1:2, ŠK Šurany – TJ Veľké Lovce 0:1, OŠK Lipová – FC Veľký Kýr 2:1, OŠK Lipová – TJ Veľké Lovce 1:3, Veľké Lovce – FC Veľký Kýr 1:1.

Poradie v „B“ skupine: 1. TJ Veľké Lovce 7b, 2. OŠK Lipová 6b, 3. FC Veľký Kýr 4b, 4. ŠK Šurany 0b.

Výsledky skupiny „C“ o 1.-4. miesto:

FK Kolárovo – OŠK Lipová 2:0, TJ Veľké Lovce SDM Dominik NZ 3:1, SDM Dominik – OŠK Lipová 0:2, TJ Veľké Lovce – FK Kolárovo 0:4.

Výsledky skupiny „D“ o 5.-8. miesto:

FC Veľký Kýr – OŠK Andovce 1:0, OTJ Palárikovo – ŠK Šurany 3:1, ŠK Šurany – OŠK Andovce 2:0, OTJ Palárikovo – FC Veľký Kýr 2:1.

Konečné poradie:

1. FK Kolárovo

2. TJ Veľké Lovce

3. OŠK Lipová

4. SDM Dominik Nové Zámky

5. OTJ Palárikovo

6. FC Veľký Kýr

7. ŠK Šurany

8. OŠK Andovce

Ako nastúpili:

FK Kolárovo: Varga – Hajnala, Melecsky, Lakatos, Balogh, Ollé, Á. Kovács, D. Kovács, Nagy, Černý, tréner F. Szabó.

TJ Veľké Lovce: Palán – Kováč, Klago, Kuruc, Kapláň, Bakalár, Racková, Krajčovič, Tóth, Pavlatovský, Sadika, tréner D. Hagan.

OŠK Lipová: Hajnala – Donely, Procházka, Dojčan, Davídek, Fialová, Šimo, tréner D. Stacho.

SDM Dominik Nové Zámky: Draškovič – Petró, Lebó, Kolárovský, Bukai, Dráfi, Červený, Daniel, Provodovský, tréner M. Adamkovič

OTJ Palárikovo: Kováč – Keleberc, Ďurica, Remenár, Markusek, A. Klučka, Kollár, Hatina, Nguyen Duy, F. Klučka, Prokopec, Sóos, Húska, Otruba, trénerka M. Sunegová.

FC Veľký Kýr: Kádek – Gonda, Sládeček, Dojcsán, Kozár, Kreškóci, Száraz, Opačitý, Kóša, Smatana, Bartišek, Dubický, tréner T. Slovák

ŠK Šurany: Molnár – Špacír, Hubina, Ružička, Varholík, Miko, Klučka, Krojer, Mokráš, Šranková, Lauro, Jóoi, tréner A. Kováčik

OŠK Andovce: Alexovič – Molnár, Molnár, Birkuš, Csebres, D. Bogdány, N. Timpilis, Sefcsík, Bencze, H. Timpilis, Janík, Hindi, N. Bogdány, Pšenák, Szöke, tréner Cs. Kocsis