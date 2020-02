Nové Zámky posilnili defenzívu

Káder vystužil jeden slovinský a jeden zámorský obranca.

12. feb 2020 o 8:39 Roman Guliš

Rodák z Jeseníc Aleksandar Magovac začal aktuálny ročník v konkurenčnom HK Poprad, kde v 29 zápasoch nazbieral tri body za jeden gól a dve asistencie.

Dvadsaťdeväťročný bek je členom širšieho kádra slovinskej reprezentácie a zúčastnil sa na dvoch turnajoch A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta.

Pred príchodom do slovenskej Tipsport ligy strávil jednu sezónu vo francúzskom Grenobli, nastupoval aj v rakúskych kluboch Kitzbüheler EC a EK Zell am See. Jeden ročník si odkrútil aj v českom Znojme, kde si vyskúšal nadnárodnú súťaž EBEL.

Aleksandar Magovac (zdroj: HCNZ)

Rodák z mesta Granby v provincii Quebec Sam Labrecque naposledy obliekal dres Brašova v nadnárodnej Erste Lige. V Európe si zahral aj za rakúsky Villacher a francúzsky Gap. V uplynulej sezóne bol s 11 gólmi najlepším strelcom spomedzi obrancov vo francúzskej Synerglace Ligue Magnus.

Šikovný 27-ročný ľavák má za sebou aj tri plné sezóny v prestížnej americkej univerzitnej súťaži NCAA a dve v kanadskej univerzitnej súťaži USports. V profesionálnej seniorskej súťaži ECHL odohral dve stretnutia so ziskom jednej asistencie.