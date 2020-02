Po neuveriteľnej dráme víťazstvo Novozámčanov

Štart zvrátil už zdanlivo stratený zápas.

5. feb 2020 o 11:52 Roman Guliš

HÁDZANÁ

EXTRALIGA

18.kolo

MHC Štart Nové Zámky – HK Agro Topoľčany 29:28 (13:12)

Kto sa domnieval, že to bude pre Novozámčanov ľahká záležitosť, ten sa veľmi mýlil. Možno si to tak trocha mysleli aj hráči Štartu po stredajšom presvedčivom víťazstve nad Košicami.

Mladá družina trénera Dezidera Jakubičku začala stretnutie v hale Milénium bez akéhokoľvek rešpektu. Topoľčanci dobre bránili, získavali lopty a presadzovali sa aj po rýchlych protiútokoch. Ich útočné akcie na postavenú obranu mali myšlienku a tak sa Novozámčania nestačili čudovať a prehrávali v polovici deviatej minúty 3:6.

Aj keď sa Štart postupne dotiahol na svojho súpera, ten zo svojej kvalitnej hry nepoľavil a spôsoboval domácim naďalej nemalé problémy. V závere polčasu predsa len strhol vedenie na domácu stranu Dévai, ale pokutový hod už po riadnom hracom čase Tschur nepremenil.

Obraz hry sa ani po prestávke nezmenil. Hostia v aktivite nepoľavili, stíhali aj fyzicky a tak držali domácich na uzde. V druhej polovici začali „Žochári“ zvyšovať svoj náskok. Keď nepomohli domácim ani brankári Meluš s Filipom Kocákom, narástol náskok hostí sedem a pol minúty pred koncom na rozdiel štyroch gólov (23:27). Do Novozámockej brány nastúpil za stavu 24:27 tretí brankár Marek Pavlovič, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Ten po svojom príchode pustil za svoj chrbát iba jedinú loptu. Jeho spoluhráči vysunuli obranu, s ktorou si súper nevedel rady.

Náskok hostí sa postupne stenčoval a na začiatku poslednej minúty zvyšoval Vadkerti už na 29:27 pre svoj celok. Topoľčany znížili na rozdiel jediného gólu a keď Vadkerti z posledného útoku Novozámčanov neskóroval, mali hostia ešte možnosť vyrovnať. Tobôž, keď si v posledných sekundách vybojovali pokutový hod. K nemu sa postavil Filipeje, ale jeho pokus o vyrovnanie Pavlovič zneškodnil.

 Priebeh: 1:0, 2:2, 3:6, 6:6, 8:9, 9:12, 12:12, 13:14, 17:17, 18:19, 20:20, 21:24, 23:27, 29:27.

 Rozhodovali: Balogh, Klimko, pokutové hody: 3/2 – 5/2, 170 divákov.

ŠTART: Pavlovič, F. Kocák, Meluš – M. Kocák 2, Tschur 4/1, Lacena 4, Dévai 4, Molnár, Vadkerti 8/1, Illés, Salgó, Juhás 6, Chovan 1, Rakatynets. Tréner P. Sporni.

 Ostatné výsledky: Košice – Prešov 27:25, Považská Bystrica – Hlohovec 32:23, Šaľa – Modra 36:17.

POVEDAL PO ZÁPASE

Peter Sporni (tréner Štartu) : “Pravdupovediac sme čakali takýto zápas po rozboroch zápasov, ktoré Topoľčanci hrali, či už to bola Považská Bystrica doma alebo Hlohovec. Vedeli sme, že kvalitu majú. Nefungovala nám obrana a chýbali nám zákroky v bráne, vďaka ktorým by sme sa mohli odtrhnúť. Chvalabohu to však Marek Pavlovič na konci zavrel a chytil aj poslednú sedmičku. Boli sme si vedomí, že ideme do ťažkého zápasu a sme radi, že sme ho vyhrali o gól. Bolo to pre nás vysnené, žeby sme do nadstavby išli zo štvrtého miesta, ale súťaž je ešte veľmi dlhá. Teraz nás čaká 10 ťažkých zápasov, budeme sa poctivo pripravovať na každý jeden.”

Gabriel Vadkerti (hráč Štartu):

“Veľmi ťažký zápas. V prvom polčase sme trošku zaspali, hlavami sme ostali v šatni. Topoľčancov musím pochváliť, mladí chalani, ktorí do toho išli naplno a nebáli sa. My sme sa trápili v útoku a nevychádzalo nám to ani v obrane. Melovi sa nedarilo, tak ako s Košicami. Na konci sme sa pozbierali, začala fungovať obrana a dávali sme aj góly. So štvrtým miestom po základnej časti sme určite spokojní, vzhľadom na to ako sme začali sezónu a ako sa aktuálne trápime so zraneniami.”

⋌ (RG