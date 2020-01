Derby opäť raz nemalo favorita

Komárno zdolalo svojho regionálneho rivala po predĺžení.

30. jan 2020 o 15:06 Roman Guliš

BASKETBAL

SBL

26. kolo

MBK Rieker COM-Therm Komárno – Patrioti Levice 95:87 pp (31:25, 15:20, 14:21, 21:15 – 14:6)

Komárno, ktoré v tomto derby rozhodne nebolo favoritom, začalo dobre. Celú prvú štvrtinu viedlo a vytvorilo si na jej konci šesťbodový náskok. V druhej časti hry hostia pridali a pred veľkou prestávkou to bolo už iba o jediný bod pre domácich.

V tretej štvrtine dominovali Levičania, vytvorili si viackrát až deväťbodový náskok, v jednom momente viedli dokonca aj o 13 bodov, ale ani ten náskok nebol zďaleka rozhodujúci. Štvrtá štvrtina priniesla urputný boj o víťazstvo. Miestami to bolo ako na hojdačke, raz sa darilo viac jedným, inokedy zasa druhým. Presne minútu pred koncom poslal zápas do predĺženia dvojbodovým košom jeden z najlepších hráčov na palubovke, domáci rozohrávač Duffy.

Predĺženie začali domáci hneď dvomi trojkami a nakoľko im zostalo viac fyzických síl, doviedli zápas do víťazného konca.

 TH: 17/14 – 28/16, Fauly: 27 – 20, Trojky: 13 – 9, Rozhodovali: Fuska, Doušek, Bartoš

Komárno: Duffy 35, Bowman jr. 25, Dukič a Stojanov po 5, Djordjevič 3 (Pipíška 9, Tratnik 8, Gabrijel 5)

POVEDALI PO ZÁPASE

József Molnár, tréner Komárna: „V predchádzajúcom zápase sme bojovali ako tím, na víťazstve mal zásluhu každý a aj v tomto stretnutí sme bojovali jeden za druhého. Samozrejme, niektorí z hráčov mali vynikajúce individuálne štatistiky, ale aj napriek tomu si stojím za tým, že toto bol tímový úspech. Toto sa potvrdilo aj v tom, že každý, kto do zápasu zasiahol, si pripísal aspoň jeden bod a asistenciu, čo je veľmi dôležité. Ciele, ktoré sme si pred zápasom vytýčili, sme splnili. Súper hral v priebehu šiestich dní už tretí zápas a toto som prízvukoval mojim hráčom, že ak sa nám podarí udržať s nimi krok až do konca, tak v závere im už nezostanú sily nazvyš. V podstate nám predĺženie hralo do kariet aj z tohto dôvodu. Gratulujem môjmu mužstvu k víťazstvu, som na nich hrdý.“

Jorden Duffy, hráč Komárna: „Bolo to ako na hojdačke, raz bol vo vedení súper, raz my. V predĺžení sme zápas vyhrali aj vďaka našej agresivite a nasadeniu.“



 Ostatné výsledky: Handlová – Žilina 87:93 pp., Inter – Spišská Nová Ves 93:77, Lučenec – Svit 84:57

Tabuľka

1.Inter Bratislava 24 21 3 2019:1642 0.875

2. BKM Lučenec 23 14 9 1870:1820 0.609

3.Patrioti Levice 23 14 9 1865:1782 0.609

4.Žilina 23 13 10 1934:1955 0.565

5.BC Prievidza 23 13 10 1787:1711 0.565

6.BK Svit 23 10 13 1894:1921 0.435

7.MBK Handlová 23 8 15 1892:1993 0.348

8.MBK Komárno 23 6 17 1806:2083 0.261

9.Spišská Nová Ves 23 5 18 1810:1970 0.217