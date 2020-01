V derby zostali všetky tri body doma

Dve tretiny ku jednej v prospech Nových Zámkov.

22. jan 2020 o 14:15 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsportliga

42. kolo

HC Mikron Nové Zámky – HK Nitra 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Súboj regionálnych rivalov sa začal aktívne z oboch strán. Ako prví pohrozili priamou strelou domáci, keď Števuliak po Hruškovom priťuknutí preveril Šimbocha. V úvodnej desaťminútovke sa hralo rýchlo zo strany na stranu, no vyložených príležitostí bolo minimum. Yellow Horn vypálil z ľavého krídla len do Pavlasa. Veľkú príležitosť mal Števuliak, ktorý nedokázal zasiahnuť puk po vyrazenej strele Rogoňa. O niekoľko okamihov však novozámocký útočník už skóre otvoril. V útočnom pásme prijal prihrávku od Rogoňa a švihom prestrelil Šimbocha. V 16. minúte otestoval Pavlasa nečakanou strelou Fominych, ale betón domáceho brankára bol na mieste. K slovu sa opäť dostali Novozámčania. Spoza bránky Rogoň posunul puk Fábrymu a ten z rohu klziska presnou prihrávkou našiel Pospíšila, ktorému do nej stačilo vložiť hokejku a domáci viedli 2:0. Hostia sa po tomto góle rozhodli pre výmenu brankárov a Šimbocha nahradil Hanuljak.

V 23. minúte dostali Novozámčania príležitosť hrať v početnej výhode a už po 30 sekundách ju využili. Pospíšil vypálil a po Bajtekovom teči skončil puk v nitrianskej bránke. Pri snahe zabrániť gólu sa zranil brankár Hanuljak a do bránkoviska sa postavil opäť Šimboch. Prienik po ľavom krídle predviedol Mikula, no faulovaný nedokázal zakončiť a vybojoval pre domácich ďalšiu presilovku. Tú síce nevyužili, no netrvalo dlho a domáci viedli už o štyri góly. Andrisík nahodil puk pred bránu a Števuliak ho po teči upratal za bezmocného Šimbocha. Po vylúčení Feretu si presilovku zahrali aj Nitrania, no domáca obrana bola pozorná. Rovnako pozorne si Pavlas poradil s nebezpečným švihom Mitcha Versteega a s pohotovou strelu neuspel ani Kerbashian.

Do tretieho dejstva vstúpili domáci presilovkou, ale bez gólového úspechu. Rovnako dopadla ich ďalšia početná výhoda po vylúčení Yellow Horna. Zámčania nepridali ďalší gól ani po tom, ako sa na Šimbocha vyrútila trojica Drtina, Bajtek a Rogoň. V tretej tretine sa začalo na ľade iskriť. Oba tímy mali tiež niekoľko šancí na strelenie gólu a Nitranom sa to aj podarilo po zakončení Kerbashiana. O necelú minútu sa Nitranom podarilo v presilovke znížiť na rozdiel dvoch gólov, keď bol úspešným strelcom Scheidl. Nitrania sa odhodlali k hre bez brankára, čo mohol využiť na strelenie svojho tretieho gólu v zápase Števuliak, ale tesne minul opustenú bránku.

Góly: 13. Števuliak (Rogoň, Fábry), 16. Pospíšil (Fábry, Rogoň), 24. Bajtek (Pospíšil, Ordzovenský), 29. Števuliak (Andrisík) – 55. Kerbashian (Versteeg, Koyš), 56. Scheidl (Koyš, Yellow Horn). Rozhodovali: Baluška, Rencz – Kacej, Soltész, vylúčení: 6:9, navyše: Blackwater (Nitra) 10 minút za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1237 divákov.

Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Pospíšil, Bajtek, Stupka – Rogoň, Fábry, Jurík – Števuliak, Hruška, Andrisík – Mikula, Holovič, Giertl

Povedal po stretnutí

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: “Odohrali sme veľmi dobrú prvú tretinu, dobre sme korčuľovali, myslím si, že sme mali dobrú aj kombináciu aj organizáciu hry v obrannej i útočnej tretine. V druhej tretine sme mali na začiatku taký menší výpadok, súper nás tam v prvých striedaniach zatlačil, potom sme sa z toho oklepali. Bola tam presilovka, dali sme v nej gól, to nám pomohlo. V tretej tretine začal súper aktívne, veľmi dobre korčuľoval, snažil sa dať gól. Z našej strany tam nastala taká ľahká panika. Na hokejke sme mali dva góly, mohli sme to riešiť lepšie. Na druhej strane, Nitra má svoju kvalitu a sme veľmi radi, že sa nám podarilo zvíťaziť. Veľmi dobre nám zachytal brankár, bol to tímový výkon. Fanúšikovia nás povzbudzovali celý zápas, čo chlapci cítili a pomohlo im to. Ten záver bol trošku divoký. Zápas mal všetko, čo by mal mať.”