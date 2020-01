Rekonštrukcia mosta pri Elektrosvite sa zatiaľ nepripravuje

Radnica odmietla informácie, ktoré tvrdia opak.

14. jan 2020 o 17:15 TASR

NOVÉ ZÁMKY. Vedenie mesta dementuje informácie o pripravovanej rekonštrukcii mosta, ktoré sa začali šíriť po otvorení mosta pri termálnom kúpalisku.

"Koncom decembra minulého roka sme na mestskom úrade rokovali s riaditeľom Slovenskej správy ciest - Investičná výstavba a správa ciest Bratislava Viliamom Žákom. Oprava mosta pri bývalom Elektrosvite nebola témou rozhovorov a v najbližšej budúcnosti sa ani nechystá," potvrdila Monika Kutenicsová, vedúca odboru komunálnych služieb mestského úradu.

Návrhom Slovenskej správy ciest na rozšírenie hlavného ťahu mestom od križovatky ulíc Kapisztóryho/M. R. Štefánika po kruhový objazd pri bývalom Elektrosvite sa mestskí poslanci v Nových Zámkoch v minulosti zaoberali na rokovaniach zastupiteľstva dvakrát. Dva rôzne poslanecké zbory návrh zamietli.

V decembri minulého roka dali do predčasného užívania opravený most na ceste I/75 pri kúpalisku Štrand. Rekonštrukčné práce sa realizovali v rámci druhej fázy projektu Modernizácia a rekonštrukcia mostov I. triedy v Nitrianskom a Trnavskom kraji z finančných prostriedkov Európskej únie.

Náklady na opravu mosta v Nových Zámkoch dosiahli približne 680-tisíc eur. Most pri Štrande odovzdali do prevádzky s tým, že práce v jeho spodnej časti budú pokračovať. Podľa predpokladov by ich mali definitívne ukončiť vo februári tohto roka.