Uviedol sa hetrikom

Majster jesene aj s najlepším strelcom.

9. jan 2020 o 16:50 Roman Guliš

Jesenný majster z Rastislavíc má vo svojich radoch aj najlepšieho strelca VII. ligy po jej prvej polovici. Dvadsaťsedemročný útočník Patrik Lábsky patril medzi opory svojho celku.

Zvíťazila túžba hrať za rodnú obec

„ Volali ma už viackrát hrať aj do Veľkých Kostolian, ale viete ako to je, keď hráte prakticky celý život za svoju rodnú obec. Na „Degeši“ som futbalovo vyrastal a ťahá ma to sem,“ objasňuje situáciu najlepší strelec po jeseni.

Patrik však nastúpil na svoj prvý zápas až v piatom kole, kedy Rastislavice hosťovali v Novej Vieske. Bolo to z jeho strany nadmieru vydarený vstup do súťaže, keď Rastislvice vyhrali zásluhou jeho hetriku 3:0.