Prokuratúra chce kúpiť budovu Agrisu, mesto môže získať takmer 700-tisíc eur

Zastupiteľstvo predaj schválilo. Prokuratúra dnes sídli vo vypožičaných priestoroch súdu.

9. jan 2020 o 10:57 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Okresná prokuratúra sa chce presťahovať do budovy Agrisu na Radničnej ulici. Zastupiteľstvo zámer predaja stavby schválilo.

Mesto by malo získať takmer 700-tisíc eur. O konkrétnych podmienkach predaja ešte budú poslanci rokovať.

Prokuratúra dnes sídli v priestoroch na Rákocziho ulici, ktoré si vypožičala od okresného súdu. „Sudcovia a prokurátori sa tiesnia, sú tam problémy s archiváciou a podobne,“ povedal na decembrovom zastupiteľstve krajský prokurátor Ivan Mandalov.

Podobná situácia je podľa neho aj v Komárne, ale v Nových Zámkoch je stav najkritickejší.

V budove Agrisu je podľa radnice prenajatých len niekoľko nebytových priestorov. „Náklady na údržbu a odstraňovanie častých havarijných stavov v dôsledku zastaranosti zariadení predstavujú zbytočnú záťaž pre rozpočet mesta,“ odôvodnila radnica svoj zámer stavbu predať.

Budova Agrisu sa prokurátorom páči. „Ľudia budú môcť byť v dôstojnejších, nie stiesnených priestoroch,“ povedal Ivan Mandalov.

„Je to súčasť starostlivosti o občanov, keď prokuratúra sídli v zodpovedajúcich priestoroch,“ dodal. Vyhovuje im aj poloha v centre mesta blízko súdu.

Úrad má záujem aj o pozemok okolo budovy. Chceli by tam vybudovať parkovisko pre zamestnancov a ľudí, ktorí na prokuratúru pôjdu.

Ivan Mandalov však zdôraznil, že priechod k parkovisku pri polícii nemienia blokovať.

Prokuratúra teraz ešte musí počkať na to, či jej generálny prokurátor uvoľní peniaze na kúpu budovy. Podľa slov Ivana Mandalova už majú predbežný súhlas, konečné rozhodnutie sa však dozvedia až v priebehu januára či februára.

„Prokuratúra je dobrý vlastník budov,“ povedal Ivan Mandalov s tým, že súčasný Agris by zrekonštruovali. Zdôraznil, že obchod by bol výhodný pre mesto aj pre prokuratúru. Oni by získali priestory, mesto zase partnera, ktorý budovu zveľadí.