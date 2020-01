Skvelý vstup do nového kalendárneho roka

Novozámockí hokejisti zdolali Slovan už druhýkrát v sezóne.

8. jan 2020 o 11:35 Roman Guliš

Novozámockí hokejisti vstúpili do nového kalendárneho roka vynikajúco, keď v sobotu na domácom ľade zdolali bratislavský Slovan 6:5 po predĺžení. Zeleno-bieli zvíťazili nad veľkým favoritom už po druhýkrát v sezóne a tento zápas sa v mnohom podobal na ten prvý vzájomný duel týchto súperov z bratislavského ľadu. V oboch vyhrávali belasí sľubným rozdielom a v oboch prípadoch túto situáciu podcenili. Slovan pricestoval do Nových Zámkov v úlohe favorita a hoci z posledných piatich zápasov vyhral iba jediný, málokto predpokladal, že by proti predposlednému celku tabuľky nebodoval naplno.