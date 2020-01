Komárno to dokázalo, je v prvej štvorke

Fantastický finiš dovŕšený víťazstvom v Prešove.

7. jan 2020 o 10:13 Roman Guliš

Je to tam. Komárňania v prvej štvorke(Zdroj: SVF)

VOLEJBAL EXTRALIGA

17.kolo

Volejbalisti Spartaka VK UJS Komárna po rozpačitom začiatku sezóny mali fantastický finiš. Vyhrali osem zápasov po sebe a na úkor Myjavy postúpili do prvej štvorky. Posledné víťazstvo, ktoré režíroval skúsený Ogurčák, dosiahli v Prešove.

VK MIRAD PU PREŠOV - VK SPARTAK UJS KOMÁRNO 1:3 (24, -19, -23, -20)

Rozbehnuté Komárno vedelo, že na postup do štvorky musí v Prešove vyhrať a spoliehať sa na prehru Myjavy v Košiciach. Hostia na Šariši začali dobre, viedli 17:12, ale prešovskí volejbalisti pri podaní kapitána Martina Sopka st. otočili na 20:18 a napokon vyhrali prvý set 26:24. V ďalšom priebehu však už dominovalo Komárno, ktoré vyhralo ôsmy duel za sebou a napokon sa predralo do štvorky, keď Myjavu predskočilo o dva body. Poslednú prehru v extralige utrpelo Komárno 14. novembra, keď doma nestačilo práve na Prešov (1:3). Hostí potiahol k úspechu skúsený smečiar František Ogurčák, ktorý zaznamenal 22 bodov (3 esá, 3 bloky), za domácich mali po 20 bodov smečiari Sopko a Michal Ščerba. Ivo Mikovčík si pripísal ďalších 6 blokov.

Rozhodovali: Malík a Höger, 239 divákov.

Komárno: Rak 5, Tarabus 11, Zaťko 1, Ogurčák 22, Kašper 12, J. Petráš 17, libero Turis (M. Kubš 8). Tréner: R. Pělucha.

MVP: Martin Turis (Komárno)

POVEDAL PO ZÁPASE

Robin Pělucha, tréner Komárna: "Dnes to bolo veľmi ťažké. Prešov hral veľmi dobre v obrane. V útoku odvážne. My sme sa trápili. Zatlačili nás, nechcem povedať, že výkonom prekvapili, ale hrali dnes naozaj výborne. Nebolo to vôbec jednoduché. Som rád, že sme vyhrali. Boli tam isté nedostatky."