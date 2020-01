Vyššie poplatky za odpady neprešli ani na tretíkrát

Mesto na odpadovom hospodárstve ročne tratí státisíce.

7. jan 2020 o 8:00 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Novozámčania si za odpad zatiaľ nepriplatia, mesto zaň ale bude doplácať ešte viac ako doteraz.

Obyvatelia by mu mohli pomôcť, ak budú viac separovať. Keď budú triediť ako doteraz, mesto za tonu zaplatí 11 eur. Ešte v roku 2018 to bolo len okolo piatich eur. Straty mesta nielen kvôli tomu idú do státisícov.

Obyvatelia už od roku 2012 platia za odpad 23 eur ročne. Vedenie mesta navrhlo zvýšiť poplatok o štyri eurá.

Odporučil to aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý sa na jar 2019 pozrel na odpadové hospodárenie mesta. „Výnosy z poplatku nepokrývali náklady ani v jednom z rokov kontrolovaného obdobia,“ konštatoval úrad v protokole.

Nepopulárne opatrenia

Zastupiteľstvo v decembri však aj na tretíkrát opäť odmietlo zvýšiť poplatky.

Proti bola opozičná skupina poslancov. Jej postoj zhrnul Marián Balogh. Pripomenul, že mesto už v roku 2015 vypracovalo strategický dokument o odpade s cieľom znížiť jeho produkciu.

Zdôraznil, že k tomu malo pomôcť osadenie krytov na kontajnery, za ktoré má z rozpočtu mesta ísť dokopy takmer dva a pol milióna eur. „Nespĺňajú svoj cieľ, peniaze nám utekajú a mesto je stále špinavé,“ povedal Marián Balogh.