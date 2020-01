Býci skolili Slovan

Novozámčanov nezlomilo ani trojgólové manko, zápas otočili.

5. jan 2020 o 16:27 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Liga

37. kolo

HC Mikron Nové Zámky – Slovan Bratislava 6:5 pp (1:3, 3:1, 1:1 – 1:0)

Zápas začal lepšie Slovan, ktorý viedol po strelách svojich obrancov Sersena a Dema od modrej 2:0. Na kontaktný gól Rogoňa, ktorého pekne našiel Holovič, dokázal päť sekúnd pred prvou sirénou odpovedať St. Pierre. Na začiatku druhej časti hry zvýšil ešte Puliš pri signalizovanom treste, vedenie Slovana na 4:1, ale potom sa začali diať veci. V 28. minúte dokonale nachytal na hruškách brankára Brusta novozámocký útočník Stupka, ktorý ho prekonal vo vlastnom oslabení z rohu klziska. Tento gól bol živou vodou pre domácich, ktorí stihli do konca druhej časti hry aj vyrovnať. Najskôr prestrelil Brusta Pospíšil a potom Jurík doklepol za jeho chrbát krížnu prihrávku od Obdržálka. Pred treťou tretinou bolo všetko otvorené. V 44. minúte Pospíšil z pravej strany opäť prestrelili Brusta a vyhnal ho tak z brány. Novozámčania na prekvapenie asi všetkých prítomných viedli. V 47. minúte potrestal veľkú chybu pre zmenu domáceho brankára Puliš a poslal zápas do predĺženia. V ňom šiel najskôr Pospíšil sám na Habala, ale neuspel. V 64. minúte sa však už po priťuknutí od Juríka debutant v novozámockom drese Obdržálek nemýlil.

Góly: 20. Rogoň (Holovič, Drtina), 28. Stupka, 28. Pospíšil (Fereta), 32. Jurík (Obdržálek), 44. Pospíšil (Stupka), 64. Obdržálek (Jurík) – 10. Sersen (Bačik, Abdul), 13. Demo (Bondra), 20. St.Pierre (Basaraba, Bondra), 24. Puliš (Meszároš, Abdul), 47. Puliš (Abdul, Zigo). Rozhodovali: V. Snášel ml., Novák – Šoltés, Rojík, vylúčení: 2:5 na dve minúty, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1602 divákov.

Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Pospíšil, Fábry, Stupka – Obdržálek, Bajtek, Jurík – Števuliak, Hruška, Andrisík – Jaša, Holovič, Rogoň

Slovan: Brust (44. Habal) – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Demo, Jendek – Puliš, Zigo, Abdul – Basaraba, St.Pierre, Bondra – Kukumberg, Kytnár, Matoušek – Urbánek, Viedenský, M. Sloboda

POVEDALI PO ZÁPASE

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: “Nehovorím, že sme začali zle, no dostali sme dva góly, keď sme nezblokovali strely. Naši hráči tieto situácie podcenili. Potom sa nám podarilo dať kontaktný gól na 1:2, následne sme v závere tretiny urobili zase chybu, po ktorej sme dostali gól na 1:3. V druhej tretine nám súper ušiel na 1:4. Z môjho pohľadu bol zlomový moment, keď sme dali spoza brány gól. To nás nakoplo, hneď sme dali aj ďalší a prišla pozitívna emócia. Potom sa nám podarilo ešte zvýšiť, ale zase sme gól dostali, tentoraz po chybe nášho brankára. Aj trochu so šťastím sme záver zvládli, aj keď už pri nájazde Pospíšila na bránu mohol padnúť gól. Zápas bol vyrovnaný, obe mužstva dobre korčuľovali, divákom sa to mohlo páčiť.”



Roman Stantien, tréner Slovana: “Prvá tretina bola podľa našich predstáv, vedeli sme, čo súper hrá. Viac-menej sme to aj dodržiavali. Celkom nám to tam aj padalo. V druhej tretine sa to všetko, vo vidine ľahkého víťazstva, otočilo proti nám. Prestali sme plniť to, čo nám fungovalo v prvej tretine. Vzhľadom na to, že sme viedli 4:1, niektorí chlapci povolili a to bola voda na mlyn pre bojovný domáci tím. Ten potom perfektne otočil zápas a v tretej tretine sme to chceli otočiť na svoju stranu. V športe to však tak býva, že keď niečo podceníte, ťažko sa to vracia. Aj keď sa nám ešte podarilo vyrovnať na 5:5, v predĺžení mali viac možností domáci a rozhodli.”