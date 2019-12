Po zrelom, taktickom výkone, víťazstvo nad Detvou

Brankár Pavlas s čistým kontom.

23. dec 2019 o 10:53 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsportliga

33. kolo

HC Nové Zámky – HC 07 Detva 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Najväčšiu príležitosť v úvodnej tretine spálil spomedzi kruhov Ľupták, ku ktorému sa puk odrazil od Števuliakovej korčule. Dobrú prácu s hokejkou ukázal vzápätí Sýkora ale bekhendom neuspel. Na druhej strane pohrozil prienikom Hatala, ale ani on ani dorážajúci Pospíšil neuspeli. Otvoriť skóre mohol po Andrisíkovej prihrávke medzi kruhy aj Bajtek ale Petrík bol na mieste. Úvodný gól zápasu sa nakoniec poradilo streliť domácim vďaka ich tretej formácii. Rogoň sa predral po ľavej strane do útočného pásma, skúsil šťastie švihom z uhla a Števuliak dorazil jeho pokus za Petríkov chrbát.

V 25. minúte spravil hosťujúci Jendroľ chybu pri rozohrávke, puk sa cez Stupku dostal na hokejku Holoviča, ten ho posunul na Pospíšila, ktorý bez prípravy rozvlnil Petríkovu sieť. Na domácej strane zaváhal v rohu klziska gólman Pavlas ale Gašpar nestihol jeho chybu potrestať. Domáci Holovič zase len pálil do Petríkovej hrude. V závere tretiny prišlo aj k pästnému súboju, keď sa do seba pustili Fereta s Jendroľom. Novozámčania boli v druhej tretine hokejovejším tímom, snaha hostí poväčšine zlyhávala na nepresnej rozohrávke.

Ani v tretej tretine Nové Zámky sa ráz hry nezmenil, svoj druhý gól v zápase mohol pridať Pospíšil ale jeho strela letela nad detviansku bránu. Domáci boli blízko ku gólu aj v 50. minúte, keď na ľavej strane prenechal Števuliak puk Rogoňovi, ten ho vyslal na súperovho brankára ale Hruška nestihol odrazený puk dobre usmerniť. Nasledovala presilovka Detvancov, no bola príliš sterilná a aký-taký vzruch pred bránou Nových Zámkov priniesla až v samotnom závere. Hostia z Detvy odvolali v záverečnej minúte brankára, no do konca stretnutia už gól nepadol.

Góly: 17. Števuliak (Rogoň, Ordzovenský), 25. Pospíšil (Holovič, Stupka) Rozhodovali: V. Snášel ml., Kókai, Vyšný, Kis-Király. Vylúčení: 5:7 na 2 minúty, navyše Fereta (Nové Zámky) 10 minút za bitku – Kuklev (Detva) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, Jendroľ (Detva) 10 minút za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1458 divákov.

HC Nové Zámky: Pavlas – Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Pavúk – Stupka, Fábry, Pospíšil – Jurík, Holovič, Bajtek – Rogoň, Hruška, Števuliak – Jurák, Jaša, Andrisík

POVEDAL PO ZÁPASE

Miroslav Mosnár (tréner Nových Zámkov): " Prvá tretina bola vyrovnaná. Boli sme v nej možno aj šťastnejší, keď sme dokázali dať gól. V druhej časti hry sme mali aj vďaka presilovkám prevahu. Škoda, že sme v nej nedokázali dať viac gólov. Tretia tretina bola opäť vyrovnaná, výborne zachytal brankár. Celkovo to bol z našej strany dobrý výkon, tešíme sa z víťazstva. "

Ostatné výsledky: Poprad - Košice 0:4, DVTK - L. Mikuláš 3:2, Michalovce - MAC Újbuda 5:2, B. Bystrica - Nitra 2:1, Trenčín - Zvolen 2:0.

1.Košice 31 17 7 2 5 97:56 67

2.Slovan Bratislava 31 17 5 2 7 103:60 63

3.Banská Bystrica 30 16 5 2 7 84:56 60

4.Trenčín 30 15 4 3 8 93:66 56

5.Poprad 31 15 2 4 10 89:71 53

6.DVTK 31 13 4 2 12 89:77 49

7.Zvolen 30 15 0 2 13 87:82 47

8.Michalovce 31 12 1 6 12 79:90 44

9.Nitra 31 11 2 5 13 73:81 42

10.MAC Ujbuda 31 9 1 3 18 89:117 32

11.Detva 30 9 2 1 18 70:100 32

12.Nové Zámky 31 8 2 2 19 77:107 30

13.Liptovský Mikuláš 30 5 2 3 20 46:113 22

Program 34. kola: 26.12. Nové Zámky - Zvolen (16:00), DVTK - Poprad, L. Mikuláš - TRenčín, MAC - B. Bystrica, Nitra - Detva, Košice - Slovan.