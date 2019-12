Z Liptova s plným bodovým ziskom

Novozámčania sa vzďaľujú rivalovi.

21. dec 2019 o 12:37 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Liga

32. kolo

MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Domáci sa mohli dostať do vedenia v 5. minúte, keď sa sám pred brankárom Pavlasom ocitol J. Sukeľ, no blafák nepremenil. O dve minúty už viedli hostia, keď sa k dorážke dostal Stupka a nezaváhal.

Liptákov vrátila do hry presilovka. Päť minút po začiatku druhej tretiny poslal Petran ideálnu prihrávku Rudolfovi Hunovi a stav bol 1:1. Lenže potom hrali v početnej výhode aj Novozámčania a vďaka tomu definitívne preklopili misky váh na svoju stranu. Stupka síce svoj druhý gól v zápase pridal oficiálne v rovnovážnom stave, no bolo to v 30. minúte iba sekundu po skončení presilovej hry a vylúčený Lištiak sa ešte nestihol vrátiť do obrany.

V záverečnej dvadsaťminútovke sa Nové Zámky úspešne bránili a v úplnom závere ešte pridali gól do prázdnej bránky vďaka Pospíšilovi.

Góly: 25. Rudolf Huna (Petran, Kurali) – 7. Stupka (Drtina, Fábry), 30. Stupka (Fábry, Hatala), 60. Pospíšil. Rozhodovali: Goga, Kalina – Durmis, Smrek, vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 820 divákov.

HC Mikron Nové Zámky: Pavlas – Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Hain, Pavúk – Stupka, Fábry, Pospíšil – Jurík, Holovič, Bajtek – Rogoň, Hruška, Števuliak – Jurák, Andrisík. Tréner M. Mosnár.

Ostatné výsledky: Poprad - Slovan 2:1, Detva - MAC 4:3, Michalovce - Košice 1:2 pp., Trenčín - DVTK 5:1, Zvolen - Nitra 2:3 pp.

1.Košice 30 16 7 2 5 93:56 64

2.Slovan Bratislava 31 17 5 2 7 103:60 63

3.Banská Bystrica 29 15 5 2 7 82:55 57

4.Trenčín 29 14 4 3 8 91:66 53

5.Poprad 30 15 2 4 9 89:67 53

6.Zvolen 29 15 0 2 12 87:80 47

7.DVTK 30 12 4 2 12 86:75 46

8.Nitra 30 11 2 5 12 72:79 42

9.Michalovce 30 11 1 6 12 74:88 41

10.MAC Ujbuda 30 9 1 3 17 87:112 32

11.Detva 29 9 2 1 17 70:98 32

12.Nové Zámky 30 7 2 2 19 75:107 27

13.Liptovský Mikuláš 29 5 2 3 19 44:110 22

Program 33. kola : 22.12. Trenčín - Zvolen, Nové Zámky - Detva (16:00), Banská Bystrica - Nitra, DVTK - Liptovský Mikuláš, Michalovce - MAC, Poprad - Košice.