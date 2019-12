Po dvojgólovom vedení prehra po predĺžení

Nové Zámky sa museli uspokojiť len s bodom.

19. dec 2019 o 18:15 Roman Guliš

HOKEJ

Tipsport Liga

31.kolo

HC MIKRON Nové Zámky – HK Dukla Trenčín 3:4 pp (0:0, 3:1, 0:2 – 0:1)

Ako prví v zápase predposledného tímu so štvrtým síce pohrozili strelou hostia, no súperovej obrane zavarila predovšetkým Hruškova formácia a následne aj Andrisík. Domáci potom nevyužili presilovku ale stále boli hladní po góle. Strelou z prvej neuspel Pospíšil a ponúknutú príležitosť nevyužil ani Fereta. V 15. minúte mali Trenčania na dosah otvárací gól duelu ale Pavlasov betón zabránil Lapšanského snahe skórovať.

Do druhej tretiny vstúpili Trenčania aktívnejšie, čo sa zakrátko prejavilo aj na skóre. V 24. minúte poslal v pokľaku švihom puk do pravého horného roku Pavlasovej brány Valach a hostia viedli. Novozámčania vzápätí odpovedali dobrou Hatalovou príležitosťou ale ten zblízka po ešte neuspel. O niekoľko sekúnd však vyrovnal Holovič. Veľkú šancu poslať Trenčín do vedenia mal počas presilovky Sojčík, ale Pavlas proti jeho pokusu zasiahol vyrážačkou. V 37. minúte sa domáci ujali vedenia, keď Pospíšil z ľavého kruhu švihom zaskočil Tomeka v bráne Trenčína. Ku koncu tretiny hrali Novozámčania presilovku a podarilo sa im ju aj využiť. Na modrej útočnej čiare si po prihrávke Ordzovenského prebral puk Stupka a svoj prienik zakončil gólovým švihom.

Aj tretie dejstvo odštartovali lepšie hráči Dukly a vďaka Sojčíkovmu zásahu znížili na rozdiel jediného gólu. V 45. minúte spravili domáci chybu v rozohrávke čo Trenčania, aj napriek niekoľkým streleckým príležitostiam, nepotrestali. Na druhej strane domáci niekoľkokrát pohrozili počas presilovej hry ale skóre ostalo nezmenené. Rovnako to ostalo aj po Valachovom zakončení, ktorého krížnou prihrávkou vyzval Mikyska. Hosťom nakoniec pomohol k vyrovnaniu domáci brankár Pavlas. V 53. minúte chcel vyhodiť puk z obranného pásma, poslal ho však len do jedného z Trenčanov, vďaka čomu sa Aldersonovi podarilo zrovnať skóre. V riadnom hracom čase tak duel skončil nerozhodne.

V predĺžení domáci Pospíšil opečiatkoval Tomekovu pravú tyč a neuspelo ani duo Holovič – Ordzovenský. Na druhej strane sa Pavlas musel mať napozore pred Balánovými pokusmi. Vzruch priniesla aj Juríkova a Drtinova aktivita, rozhodli tak Trenčania. Starosta dostal dobrú prihrávky medzi kruhy a jeho strela prepadla Pavlasovi až do brány.

Góly: 25. Holovič (Pospíšil), 37. Pospíšil (Hatala, Stupka), 39. Stupka (Ordzovenský, Pavlas) – 24. Valach (Balán, Lapšanský), 43. Sojčík (Štach), 53. Alderson, 65. Starosta (Alderson). Rozhodovali: Valach, Rencz (Maď.) – Durmis, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 5:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1145 divákov.

Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Hain, Mikuš, Pavúk – Pospíšil, Fábry, Stupka – Bajtek, Holovič, Jurík – Števuliak, Hruška, Rogoň – Andrisík, Jurák.

POVEDAL PO ZÁPASE

Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: “Dve tretiny sme hrali celkom dobre. Po našom vedení sme dvomi chybami dovolili súperovi, aby vyrovnal. Nepoviem nič nové, keď poviem, že viackrát sme odohrali slušné zápasy, ktoré sa nám však nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca. Verím, že čím skôr to príde, potrebujeme to a na hráčoch vidieť aj snahu. Chyby, ktoré robíme, súperi väčšinou potrestajú.”