Plavci Delty úspešní na domácom šampionáte v krátkom bazéne

Zo Šamorína so zbierkou medailí.

18. dec 2019 o 15:20 Roman Guliš

Tréner Michal Knihár so svojimi úspešnými zverencami. Po jeho pravici Alex Kušík, ľavici Kevin Bielik (zdroj: PK DELTA)

Od 13.12 do 15.12.2019 sa plavci komárňanskej Delty predstavili na Majstrovstvách SR v kategórií „Open“ (dospelý bez rozdielu veku) v krátkom bazéne, ktoré sa uskutočnili v Šamoríne. Na týchto majstrovstvách sa stretla kompletná plavecká špička Slovenska. Za komárňanský klub sa na Majstrovstvá svojimi výkonmi počas roka kvalifikovali: Alex Kušík junior , Kevin Bielik junior , Ema Szászová st.žiačka a Miriama Szászová st.žiačka. Podujatie absolvovali pod vedením trénera Michala Knihára.

Alex Kušík, študent Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne, sa prvý deň predstavil na 400m polohové preteky, na ktorých časom 4:23,54 obsadil výborné 2. miesto hneď za našim najlepším plavcom súčasnosti Richardom Nagyom. Druhou disciplínou, ktorú v piatok plával bolo 200m znak. Z dopoludňajších rozplavieb postúpil do večerného A - finále, v ktorom zaplával čas 2:01,91 a získal druhú striebornú medailu. V sobotňajšom programe sa predstavil v disciplíne 200m polohové preteky, v ktorej sa opäť prebojoval do „A“ finále. V ňom zaplával čas 2:05,04, ktorým získal titul majstra SR. Posledný súťažný deň sa predstavil na 100m znak a 100m polohové preteky. V oboch týchto disciplínach sa opätovne predstavil v „A“ finále. Na 100m znak časom 55,64 získal svoje druhé zlato. V poslednej disciplíne, ktorou bolo 100m polohové preteky zviedol výborný súboj, v ktorom nakoniec obsadil druhé miesto vo svojom osobnom rekorde. Ziskom 2 zlatých a 3 strieborných medailí Alex patril medzi desať najúspešnejších plavcov na majstrovstvách SR.

Kevin Bielik sa predstavil v krauliarskych disciplínach na 50m a 100m, na 50m a 100m motýlik, 100m polohové preteky a vo všetkých troch prsiarskych disciplínach t.j. 50m, 100m a 200m. Výkony v rozplavbách stačili na postup do finálových bojov. Postupne sa predstavil v „A“ finále v disciplínach 50m prsia, 100m prsia, 200m prsia, 100m polohové preteky a 50m motýlik. Najlepší výsledok dosiahol v disciplíne 50m prsia, kde časom 29,14 získal striebro. V disciplíne 200m prsia zaplával osobný rekord a skončil na treťom mieste, hneď za Tomášom Klobučníkom a Richardom Nagyom, čo sú momentálne dvaja najlepší plavci na Slovensku. Tretí cenný kov – bronz získal na 100m polohové preteky.

Miriama Szászová st.žiačka sa predstavila postupne vo viacerých disciplínach. Prvý deň prekvapila senzačným postupom do „A“ finále OPEN na 200m znak, kde obsadila výborné 8. miesto. Na dlhých krauliarskych tratiach (400m a 800m) sa plávalo priamo na čas bez finálových súbojov. V disciplíne 400m voľným spôsobom obsadila 7. miesto a na 800m voľným spôsobom pekné 8. miesto. V nedeľňajšom popoludňajšom programe sa predstavila v „B“ finále na 200m voľným spôsobom, kde obsadila celkovo pekné 12. miesto a nato o 10 min. plávala „B“ finále 100m znak, kde obsadila celkové 13. miesto medzi dospelými.

Ema Szászová sa predstavila na 800m voľným spôsobom, kde obsadila 20. miesto. Jej úspechom bola vôbec kvalifikácia na toto vrcholové podujatie.

TrénerMichal Knihár zhodnotil tieto Majstrovstvá SR nasledovne: Majstrovstvá SR dospelých na krátkom 25m bazéne sú domácim vyvrcholením jesennej časti sezóny. Program bol náročný. Alex sa prebojoval vo všetkých disciplínach do „A“ finále, čím potvrdil, že sa pevne usadil medzi slovenskou mužskou špičkou. Zisk dvoch titulov a troch strieborných medailí odzrkadľuje jeho možnosti. Potešilo výrazné zlepšenie časov v znakárskych disciplínach. Alex dokázal pretaviť svoje tréningové úsilie v očakávané výsledky. Na to aby v budúcnosti pravidelne reprezentoval SR na vrcholových podujatiach, budeme musieť ešte zvýšiť tréningové zaťaženie. Ema prekvapila vôbec prebojovaním sa na M - SR a dúfam, že to bude tou najlepšou motiváciou do ďalšej práce. Mimi sa dokázala presadiť vo svojom veku 12 rokov už medzi dospelými, čo potešilo. Účasť v „A“ finále na 200m znak bola milým prekvapením. Cenné skúsenosti určite nazbierala aj v „B“ finále na 200m kraul a 100m znak. Posledné štarty naši plavci absolvujú na záverečnom, výborne obsadenom mítingu Scitec Győr Open, ktorý bude končiť až 21.12.2019.