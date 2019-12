Vianoce 1989: Mali zaviezť humanitárnu pomoc do Budapešti, zažili streľbu v Temešvári

„Na vojne som nebol, vo vojne áno,“ spomína na Vianoce '89 Ondrej Berta.

24. dec 2019 o 8:00 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Záver roka 1989 bol pre Ondreja Bertu naozaj hektický. V novembri sa stal jednou z hlavných postáv Nežnej revolúcie v Nových Zámkoch, o mesiac neskôr už bol na ceste do Rumunska, kde pád komunizmu sprevádzali krvavé nepokoje.

„Pozerali sme maďarskú televíziu a tá informovala o tom, čo sa dialo v Rumunsku,“ spomína Ondrej Berta na december spred tridsiatich rokov.

„23. decembra diktátor Ceaușescu nariadil streľbu do protestujúcich v Temešvári aj v Bukurešti. Zomrelo viac ako tisíc ľudí,“ uvádza pamätník do vtedajšieho kontextu.

Keďže Novozámčania vďaka maďarskej televízii mohli takmer v priamom prenose sledovať hrôzy, ktoré sa v Rumunsku diali, spontánne sa rozhodli prejaviť s ťažko skúšanou krajinou solidaritu.

Revolučné sily – Verejnosť proti násiliu aj Maďarská nezávislá iniciatíva – po celom južnom Slovensku zorganizovali zbierku potravín, liekov, oblečenia s tým, že humanitárnu pomoc dostanú do Rumunska.

Dva kamióny pomoci

V Nových Zámkoch bola zbierka 23. decembra. Dary nosili obyvatelia mesta aj okolitých dedín.

„Dvadsiateho druhého večer bola veľká demonštrácia, potom sme obtelefonovávali známych. Bolo treba len povedať, že organizujeme zbierku – a bolo,“ spomína Ondrej Berta.

Novozámčanom sa podarilo vybaviť kamión z vtedajšieho dopravného podniku ČSAD. Do tretej popoludní už bol plný. Naplniť sa spolovice podarilo aj druhý kamión, ktorý operatívne zohnali.

„Humanitárnu zásielku organizoval aj Tomáš Lang, bývalý riaditeľ Výskumného ústavu náradia. Vyjednával s maďarským veľvyslanectvom, ako pomoc dopraviť do Rumunska,“ spomína Ondrej Berta.

Tak vznikol plán, že dva kamióny náklad odvezú len do Budapešti, tam sa všetko preloží do vagónov a pošle do Rumunska vlakom.

Jeden a pol kamióna humanitárnej pomoci vyzbierali za niekoľko hodín. (zdroj: ONDREJ BERTA)

Cestu novozámockých nákladiakov do Maďarska sa podujal zdokumentovať Ondrej Berta, ktorý pracoval ako fotograf a mal skúsenosti aj s kamerou. Dostal sa k tomu na poslednú chvíľu, keď pôvodný dokumentarista odmietol.

Ondrej Berta súhlasil. „Vtedy bola reč len o tom, že pôjdeme do Budapešti,“ prízvukuje.