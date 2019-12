Práce pri dočasnom podopretí mosta nad Váhom v Komárne uskutoční MBM-Group

Slovenská správa ciest má uhradiť za dočasné podopretie mosta.

12. dec 2019 o 16:49 SITA

KOMÁRNO. Slovenská správa ciest (SSC) má uhradiť za dočasné podopretie mosta nad Váhom v Komárne vyše 874-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Za zhotoviteľa stavebných prác, vrátane dodania zjednodušenej projektovej dokumentácie na realizáciu stavby vybrala spoločnosť MBM-Group. a. s. z Námestova.

Štátni cestári informovali o výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania, pričom výzvu na predkladanie ponúk vyhlásili v auguste tohto roka. Predpokladaná cena prác bola 1,3 mil. eur bez DPH, v čase zverejnenia výzvy boli plánované pôvodne v trvaní 28 mesiacov. Druhú ponuku predložila spoločnosť SMS, a. s., Banská Bystrica, a to vo výške 947-tisíc eur bez DPH.



Dočasné podopretie mosta je podľa cestárov potrebné pre jeho zachovanie a bude riešené ako dočasný pilier v strede rozpätia mosta. "Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie dokumentácie stavby - dokumentácia stavieb ciest. Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby," oznámila SSC.

Následne na základe povolenia a súhlasov bude nasledovať samotné dočasné podopretie mosta. Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie je projekt, ktorý vypracovala spoločnosť Stavokov Projekt, s. r. o., Trenčín.



Dodávateľ má kompletnú projektovú dokumentáciu dodať najneskôr do 72 dní od účinnosti zmluvy o dielo, pričom stavebné konanie by malo trvať do 90 dní. Vybudovanie umelého ostrova vrátane založenia podpornej konštrukcie je v pláne do 50 dní od získania stavebného povolenia a podopretie mosta opornou oceľovou konštrukciou, napríklad skružou, za štrnásť dní, najneskôr však do 31. mája 2020. Nasledovať bude vypracovanie statickej skúšky, resp. protokolu o výsledku do desiatich dní po ukončení stavebných prác na podopretí, deaktivácia opornej konštrukcie do desiatich dní od písomnej výzvy SSC a odstránenie umelého ostrova, vrátane rekultivácie vodného toku do troch mesiacov od deaktivácie podpornej konštrukcie.



SSC zároveň v súčasnosti obstaráva dodávateľa dokumentácií pre rekonštrukciu mosta v Komárne. Za poskytnutie týchto služieb počas ôsmich mesiacov predpokladala zaplatiť predbežne takmer 156-tisíc eur bez DPH. Súčasťou zákazky formou výzvy na predkladanie ponúk je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru, vrátane vyhodnotenia výsledkov diagnostiky, dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby a výkon autorského dozoru počas trvania stavebných prác.



Ponuku predložili štyri spoločnosti, SSC prijala najlacnejšiu ponuku spoločnosti Valbek, s. r. o., vo výške 127,4 tisíca eur bez DPH. Kritériom na vyhodnotenie bola cena. "Úspešný uchádzač na základe celkového hodnotenia predložil ponuku s najnižšou cenou v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov a na základe stanoveného kritéria sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch," informovala SSC o vyhodnotení ponúk. Ďalšie tri ponuky predložili spoločnosti CEMOS, s. r. o. (139,4 tisíca eur bez DPH ), Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. (143,5 tisíca eur bez DPH) a Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. (154,8 tisíca eur bez DPH).