Novozámockí hokejisti v nemocnici

Sladkosti pre najmenších, ktorí nebudú tráviť Vianoce doma.

11. dec 2019 o 15:37 Roman Guliš

FOTOGALÉRIA:

V stredu predpoludním navštívili novozámockí hokejisti Detské oddelenie Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Deťom, ktoré nemôžu stráviť najkrajšie sviatky roka vo svojich domovoch, priniesli hŕbu sladkostí, aby im aspoň trocha zmiernili tieto nie práve príjemné chvíle. Táto dobročinná akcia hokejového klubu HC MIKRON Nové Zámky beží už štvrtý rok a stáva sa z nej pekná tradícia. Delegáciu novozámockých hokejistov viedol manažér Michal Tóth, fanklub zastupoval Peter Hatina a hokejistov kapitán HC Mikron Juraj Jurík.

Juraj Jurík

„Je to najmenej, čo môžeme pre tieto detičky urobiť. Z vlastnej skúsenosti ako dieťa viem, čo to bolo, keď som Vianočné sviatky musel stráviť v nemocnici. Na Vianoce by mali byť všetci doma so svojimi blízkymi, ale život to niekedy zariadi inak. Tejto akcie sa zúčastňujem druhý rok, prvý rok ako kapitán mužstva. Tento rok sme priniesli deťom sladkosti, ktoré sme vyzbierali počas zápasu v spolupráci s našim fanklubom. Veríme, že takýmto spôsobom im zmiernime tieto ťažké chvíle.“

Hokejistom sa v mene nemocnice poďakovali riaditeľ MUDr. Zoltán Danczi a primárka oddelenia MUDr. Vlasta Haramiová.