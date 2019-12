Prví dvaja s odstupom

Lídrovi zo Šiah dýcha na krk druhý Bešeňov.

5. dec 2019 o 9:57 Roman Guliš

Jesennú časť V. ligy východ hodnotili tréneri resp. zástupcovia klubov.

 Jozef Urblík, hrajúci tréner FK Slovan Šahy

„Pred začiatkom súťaže sme boli opatrní nakoľko sme nevedeli, akú silu predstavujú nové mužstvá, ktoré do piatej ligy postúpili. Nakoniec sa ukázalo, že na všetkých súperov sme sa dobre pripravili, vedieme po jeseni tabuľku, s čím som spokojný. Niektoré zápasy boli po hernej stránke slabšie, ale v niektorých zase stála pri nás šťastena. Aj futbalová verejnosť hovorí o nás s uznaním, takže je to naše prvé miesto po polovici súťaže asi zaslúžené.“

Fanúšikovia zo Šiah odprevádzali svojich miláčikov aj na ihriská súperov. (zdroj: ŠK)

 Ladislav Vadkerti, prezident TJ Družstevník Bešeňov

„Pred súťažou sme káder značne posilnili, zmena nastala aj na trénerskom poste. Na jeseň sme utrpeli jedinú prehru hneď v prvom kole v Podlužanoch. Mrzia nás remízy doma v hodovom zápase so Šahami 0:0 a v Okoličnej 2:2, kde sme prišli o víťazstvo vlastným gólom v nadstavenom čase. Po prvej polovici súťaže sme spokojní, teší nás aj postup do 4.kola Slovnaft Cupu, kde sme stroskotali na druholigovom Liptovskom Mikuláši. Vďaka patrí sponzorom, obci a fanúšikom, ktorí boli našou oporou doma i vonku.“

 Štefan Uzola, hrajúci tréner FC Okoličná na Ostrove

„Do súťaže sme nastupovali so zámerom získať čo najviac bodov. Takéto plány mali dozaista aj naši súperi, ale verili sme v silu nášho mužstva, že môže patriť medzi špičku súťaže, čo sa napokon aj potvrdilo. Hráme atraktívny futbal, čo nevedie vždy k maximálnej efektívnosti, ale po jeseni môžeme byť v globále spokojní.“

 Richard Kostolný, tréner FC Komjatice

„Celkovo sme spokojní s jesennou časťou súťaže. Mrzia nás len domáce straty s Bešeňovom a Podlužanmi, avšak na týchto súperoch bolo vidno, že sú to vyspelé a skúsené celky. Vonku sme neprehrali ani jeden zápas, hoci niektoré remízy mohli byť aj víťazstvá. Trocha nešťastní sme boli po vypadnutí z Prezidentského pohára, v ktorom sme súperovi podľahli po penaltovom rozstrele. Futbal v Komjaticiach robíme čisto iba s vlastnými odchovancami a aj táto jeseň nás utvrdila v tom, že je to správna cesta.“

 František Lukáč, manažér ŠK Podlužany

„V Podlužanoch vládne po jeseni spokojnosť. Cieľ, ktorý sme si stanovili a to skončiť do štvrtého miesta, mužstvo prakticky splnilo, piaty sme iba o skóre. Ukázalo sa, náš tím má svoje kvality, dobre sa etablovalo počas nováčikovského ročníka a na jeseň ukázalo svoje kvality. Na ihriskách súperov sme prehrali iba dvakrát a doma stratili body iba po prehra s vedúcimi Šahami.“

 Jozef Zúbek, prezident ŠK Kmeťovo

„Pohľad na tabuľku po jeseni prezrádza, že patríme do jej hornej polovice, čo je dobré. Darilo sa nám viac vonku ako doma. Nespokojní sme s efektivitou, dali sme málo gólov najmä v tých prvých zápasoch, v závere to už bolo lepšie. Zranil sa nám klasický zakončovateľ Mário Mjuller, čo bola citeľná strata. Spokojnejší sme boli s defenzívou, osvedčili sa nám posily Peťo Procháczka ako aj brankár Zsolt Bálint.“

 Bohumil Toběrný, tréner TJ Salka

„Po jesennej časti súťaže máme zmiešané pocity. Po výhodnom vylosovaní sme mali dobrý začiatok, ale od 10. Kola nám chýbalo pre zranenie až päť kľúčových hráčov, čo poznačilo naše výkony v ďalšom priebehu súťaže. Chceli sme zostať v plusových číslach, čo sa nám žiaľ nepodarilo, ale nie sme ani vyslovene sklamaní. Dúfame, že sa naši zranení hráč dajú do poriadku a na jar budeme lepší.“

 Gabriel Lengyel, manažér TJ Družstevník Pribeta

„S umiestnením mužstva po jesennej časti sme spokojní, zodpovedá našim očakávaniam. Viacerí naši hráči však v posledných zápasoch nepodávali optimálne výkony. Stratili sme dosť veľa bodov v takých zápasoch, ktoré sme mali dobre rozohrané, ale nedokázali sme ich dotiahnuť do víťazného konca. Na tom budeme musieť popracovať.“

 Róbert Mihalička, prezident FK Activ Veľké Kosihy

„Pred začiatkom súťaže sme mali iné plány, hlavne čo sa tabuľkového postavenia týka. Chceli sme skončiť vyššie. Už na začiatku jesennej časti nás postihli zranenia dlhodobého charakteru, pre ktoré vypadli z tréningového procesu niektorí naši kľúčoví hráči, ktorí pochopiteľne chýbali aj v zápasoch. Taký je však futbal, nevyhovárame sa, s postavením v tabuľke však spokojní nie sme. Veríme, že počas zimnej prestávky sa zranení dajú do poriadku a jar môže byť úplne iná.“

 Gabriel Bajkai, prezident FC Veľký Kýr

„S jesennou časťou sme spokojní iba čiastočne. Myslím si, že káder máme na vyššie priečky, žiaľ nás neobchádzali zranenia. Niektoré opory nám chýbali v zápasoch práve z tohto dôvod a tak sme v nich strácali body. Škoda, že sme nedokázali atakovať šieste miesto, boli by sme spokojnejší. Na druhej strane sa nám podarilo zabudovať do mužstva dvoch našich dorastencov, čo sme veľmi radi. Dávid Cserman a Viktor Malý nastupovali v majstrovských zápasoch za A – mužstvo pravidelne. Dobre sa ukazoval aj Márk Száraz, takže sa potvrdzuje naša dobrá práca s mládežou.“.“

 Daniel Dobrý, hrajúci tréner TJ Agro Zemné.

Máme za sebou veľmi ťažký polrok. Jedenáste miesto je prijateľné, ale získali sme veľmi málo bodov. Neujali sa nám posily, ktoré mali byť ťahúňmi mužstva. Roland Cingel ani nezačal sezónu a Nikolas Csonka po piatom kole prestal trénovať. Nebol som spokojný s tréningovou morálkou ani prístupom niektorých hráčov. Pre príliš veľa negatívnych impulzov som sa rozhodol skončiť pri mužstve ako hrajúci tréner. Mužstvo potrebuje nový impulz a najmä omladiť.“

 Tomáš Kunyik, prezident ŠK Svodín

„Do súťaže sme ako nováčik nevstupovali s veľkými očami, ale s o to väčším elánom. Mužstvo nám zostalo prakticky identické tomu, s ktorým sme hrali aj šiestu ligu. Prvé zápasy sa nám vydarili, ale potom sa už prejavil rozdiel medzi šiestou a siedmou ligou. Stratili sme vo viacerých zápasoch zbytočne body. Myslím si, že pri väčšej dávke skúseností, sme mohli mať aspoň časť týchto bodov doma. Počas zimnej prestávky chceme posilniť káder a pokúsiť sa na jar posunúť vyššie v tabuľke.“

 Tibor Rotík, tréner MŠK Želiezovce

„Mali sme do súťaže veľmi zlý vstup, ako víťaz šiestej ligy sme mali oveľa vyššie ambície. Mrzia najmä domáce prehry, ale ani z ihrísk súperov sme body nepriniesli. Postupne sa mužstvo skonsolidovalo, zlepšila sa tréningová morálka a prišli aj výsledky. Bolo ich však veľmi málo a tak preválda po jeseni v našom tábore sklamanie.“

 Roman Kajan, prezident FC Dulovce

„Väčšia spokojnosť by u nás bola, keby sme boli zvládli lepšie svoje domáce zápasy. Veľa stretnutí sme prehrali o jediný gól. Na druhej strane sme doma poriadne potrápili lídra zo Šiah, ktorý mal aj kus šťastia. Na to, že sme nepočítali s účinkovaním v tejto súťaži, a chlapcov sme hodili ako sa hovorí do hlbokej vody, nebolo to až také zlé. V zime by sme sa chceli posilniť a pokúsime sa dostať v tabuľke trocha vyššie.“

 Ján Sádecký, prezident TJ Lokomotíva Bánov

„Po jesennej časti súťaže sme síce na spodku tabuľky, ale až na jeden – dva zápasy môžem povedať, že sme v ostatných dueloch nevybuchli. S väčšinou súperov sme dokázali hrať vyrovnanú partiu, avšak chýbali nám góly. Doplácali sme na veľmi nízku efektivitu, na jeden gól potrebujeme až príliš veľa šancí. Na druhej strane sme mali veľmi mladé, neskúsené mužstvo so štyrmi dorastencami, ktorí nedovŕšili ešte ani 18 rokov. Okrem brankára Madarásza sme mali v kádri iba dvoch hráčov so skúsenosťami s piatou ligou. Ak sa chceme zlepšiť, musíme mužstvo posilniť o skúsených futbalistov.“

 Filip Klučka, prezident OŠK Lipová

„S posledným miestom po jeseni nemôže byť nikto v našom klube spokojný. Bohužiaľ nás neobchádzali zraneniam a s úzkym kádrom sme na súperov jednoducho nestačili. Škrípalo to hlavne v obrane. Ak sa chceme v piatej lige udržať, musíme sa na jar posilniť.“

TABUĽKA PO JESENI

1. Šahy 15 13 1 1 44:8 40

2. Bešeňov 15 12 2 1 52:12 38

3. Okoličná 15 9 3 3 49:22 30

4. Komjatice 15 8 6 1 38:18 30

5. Podlužany 15 9 3 3 32:16 30

6. Kmeťovo 15 7 5 3 30:16 26

7. Salka 15 7 1 7 31:34 22

8. Pribeta 15 6 3 6 26:26 21

9. V. Kosihy 15 6 2 7 39:30 20

10. V. Kýr 15 5 3 7 26:37 18

11. Zemné 15 3 4 8 24:43 13

12. Svodín 15 4 0 11 25:39 12

13. Želiezovce 15 4 0 11 26:41 12

14. Dulovce 15 3 3 9 17:52 12

15. Bánov 15 2 2 11 12:35 8

16. Lipová 15 2 2 11 19:62 8

 DOMA

1. Podlužany 8 7 0 1 16:5 21

2. Bešeňov 7 6 1 0 26:7 19

3.Komjatice 8 6 1 1 23:6 19

4. Šahy 6 6 0 0 26:1 18

5. Salka 8 6 0 2 24:11 18

6. V. Kýr 8 5 1 2 20:13 16

7. Okoličná 8 4 3 1 29:12 15

8. Kmeťovo 7 4 3 0 19:7 15

9. Želiezovce 8 4 0 4 18:15 12

10. V. Kosihy 7 3 2 2 21:13 11

11. Pribeta 7 3 2 2 11:7 11

12. Zemné 7 3 1 3 15:19 10

13. Dulovce 8 2 3 3 10:18 9

14. Bánov 7 2 2 3 9:16 8

15. Svodín 7 2 0 5 13:15 6

16. Lipová 9 1 1 7 10:35 4

 VONKU

1. Šahy 9 7 1 1 18:7 22

2. Bešeňov 8 6 1 1 26:5 19

3. Okoličná 7 5 0 2 20:10 15

4.Komjatice 7 2 0 5 15:12 11

5. Kmeťovo 8 3 2 3 11:9 11

6. Pribeta 8 3 1 4 15:18 10

7. Podlužany 7 2 3 2 16:11 9

8. V. Kosihy 8 3 0 5 18:17 9

9. Svodín 8 2 0 6 12:24 6

10. Salka 7 1 1 5 7:23 4

11. Lipová 6 1 1 4 9:27 4

12. Zemné 8 0 3 5 9:24 3

13. Dulovce 7 1 0 6 7:34 3

14. V. Kýr 7 0 2 5 6:24 2

15. Bánov 8 0 0 8 3:19 0

16. Želiezovce 7 0 0 7 8:26 0

 BILANCIA

V 120 zápasoch padlo spolu 490 gólov. Priemer na jeden zápas je 4,08 gólu. Sumár: 64 víťazstiev domácich, 20 remíz, 36 výhier hostí. Celkové skóre: 290:200, pomer bodov 212:128.

 REKORDY JESENE

Najvyššie domáce víťazstvo: Okoličná – Svodín 9:0 v 4. kole, Šahy – Lipová 9:0 v 11. kole, Šahy – Veľký Kýr 8:0 v 13. kole, Salka – Dulovce 7:0 v 3. kole, Kmeťovo – Dulovce 7:0 v 13.kole.

Najvyššia výhra hostí: Lipová – Podlužany 1:8 v 6. kole, Dulovce – Bešeňov 0:7 v 12. kole, Lipová – Svodín 0:6 v 10. kole, Zemné – Bešeňov 1:6 v 10. kole, Bánov – Okoličná 0:5 v 1. kole, Lipová – V. Kosihy 1:5 v 1. kole, Lipová – Salka 0:4 v 4.kole, V. Kosihy – Okoličná 0:4 v 10. kole, Salka – Bešeňov 0:4 v 14. kole, Lipová – Kmeťovo 0:4 v 14.kole.

Najvyššia remíza: Bánov – Komjatice 4:4 v 12. kole, Kmeťovo – Komjatice 3:3 v 4. kole

Najviac gólov v zápase: V. Kosihy – Dulovce 7:3 v 15. kole.

Najčastejší výsledok: 1:0 (11x), 1:1 (9x), 2:2 a 2:1 (6x) 6:1, 3:0, 2:0 a 1:2 (5x)

Najzriedkavejší výsledok: 8:0, 7:3, 6:2, 6:0, 4:4, 4:3, 3:4, 3:3, 1:8, 1:6, 1:5, 0:7 a 0:6 (všetky 1x).

Zápasy bez inkasovaného gólu: Šahy 9 z, Komjatice 7, Bešeňov 6, Kmeťovo 5, Okoličná a Podlužany 4, Svodín, Salka a Pribeta 3, Bánov, Dulovce, V. Kosihy a V. Kýr 2, Zemné, Želiezovce a Lipová 1.

Zápasy bez streleného gólu: Bánov 7 z, Svodín 6, Želiezovce 5, Salka, Dulovce a Lipová 4, Podlužany, Pribeta, Zemné, V. Kosihy a Okoličná 3, V. Kýr, Šahy, Kmeťovo, Bešeňov a Komjatice 2.

Najdlhšie víťazné série: Šahy 9 z (7. – 15. kolo), Bešeňov 8 (8. – 15. kolo), Okoličná 6 (9. – 14. kolo), Salka 4 (3 – 6. kolo), Bešeňov 4 (2. – 5. kolo), Šahy 4 (2. – 5. kolo)

Najdlhšie série bez prehry: Bešeňov 14 z (2. – 15. kolo, 12 – 2– 0), Šahy 14 (2. – 15. kolo, 13 – 1 – 0), Komjatice 12 (4. – 15. kolo, 7 – 5 – 0), Okoličná 7 (9. – 15. kolo, 6 – 1 – 0), Kmeťovo 6 (10. – 15. kolo, 3 – 3 – 0), V. Kýr 5 (1. – 5. kolo, 2 – 3 – 0), Kmeťovo 5 (2. – 6. kolo, 3 – 2 – 0), Podlužany 5 (3. – 7. kolo, 4 – 1 – 0) a (9. – 13. kolo, 4 – 1 – 0).

Najdlhšie série bez víťazstva: Lipová 8 z (8. – 15. kolo, 0 – 1 – 7), Zemné 8 (7. – 14. kolo, 0 – 3 – 5), Bánov 8 (1. – 8. kolo, 0 – 1 – 7), Dulovce 6 (10. – 15. kolo, 0 – 1 – 5), Želiezovce 6 (1. – 6. kolo, 0 – 0 – 6).

Najdlhšie série bez bodu: Lipová 7 z (9. – 15. kolo), Želiezovce 6 (1. – 6.kolo), Bánov 5 (4. – 8. kolo), Svodín 5 (2. – 6. kolo), Dulovce 4 (10. – 13. kolo), Zemné 4 (7. – 10. kolo), Svodín 4 (12. – 15. kolo), V. Kosihy 4 (9. – 12. kolo), Salka 4 (11. – 14. kolo)

NAJLEPŠÍ STRELCI

27 – T. Benkó (Bešeňov)

15 – G. Dajcs (Salka)

14 – R. Turza (V. Kosihy),

12 – M. Obický (Podlužany)

11 – Gy. Rigó (Okoličná), R. Szendrei (V. Kýr)

10 – Mihály Mészáros (Okoličná), M. Turan (Lipová), G. Dulai (Želiezovce), M. Krehák (Komjatice)

9 – M. Garay (Komjatice)

8 – K. Belák (Šahy), D. Dobrý (Zemné)

7 – F. Petráni (Kmeťovo), R. Habara (Dulovce), A. Tóth (V. Kosihy), A. Bukovčan (Podlužany), T. Árendáš (Svodín)

6 – D. Širokov, J. Lakatoš (Pribeta), R. Vadkerti (Bešeňov), T. Pristač (Zemné), Sz. Szilágyi (Okoličná)

5 – L. Takáč (Zemné), M. Hrabovský, Zs. Halász (Okoličná), Ta. Varga (Bešeňov), T. Andris (Svodín), P. Kršák, J. Jurkáček, N. Mokráš (Kmeťovo) , A. Wurczell (Šahy), S. Rotík, M. Viglaš (Želiezovce)... atď.