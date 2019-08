V Nesvadoch otvorili nové termálne kúpalisko

Medzi Novými Zámkami a Komárnom vzniká ďalšie turistické centrum. Ťaží najmä zo vzácnej geotermálnej vody z vrtu hlbokého 1500 metrov.

1. aug 2019 o 15:19 Miroslav Pastorek

NESVADY. Nové termálne kúpalisko slávnostne otvorili v piatok 26. júla. Od posledného júlového víkendu naplno slúži v Nesvadoch návštevníkom päť bazénov s termálnou vodou a s celkovou plochou skoro 700 metrov štvorcových.

Kúpalisko, ktoré má rozlohu 49 hektárov, bude otvorené celoročne. Kúpalisko má v letnej sezóne kapacitu 1300 návštevníkov denne. V zime bude môcť v Nesvadoch každý deň relaxovať 300 ľudí.

Stavbu kúpaliska začali v Nesvadoch plánovať už takmer pred polstoročím, keď neďaleko obce narazili na geotermálny vrt. Myšlienka sa však vtedy ešte neujala.

Nesvadčania sa k nej vrátili po roku 1989, keď samosprávam nové zákony rozviazali ruky v oblasti plánovania svojho rozvoja. Vtedajší starosta Jozef Haris, ktorý obec viedol až do jesene minulého roka, uvažoval, akým smerom by sa Nesvady mali vyvíjať.

„Zamyslel som sa nad tým, čím je naša obec výnimočná. A tu bola jednoznačne v popredí skutočnosť, že sa nachádzame v časti republiky, kde je najviac slnka a pritom máme aj termálny prameň vzácnej teplej vody,“ povedal Jozef Haris na otvorení nového kúpaliska.

Kúpalisko chceli stavať aj Lýbijčania

Od myšlienky k otvoreniu areálu kúpaliska však bola ešte dlhá cesta. Zastupiteľstvo muselo schváliť nový územný plán obce, potom nastal náročný proces kúpy pozemkov. „Na území terajšej kúpeľnej a rekreačnej zóny sme sa museli vysporiadať s viac ako 180 pôvodnými vlastníkmi,“ pripomenul Jozef Haris.

Vstupný objekt kúpaliska. (zdroj: NESVADY.SK)

V roku 1996 už obec vlastnila všetky potrebné pozemky. Začalo sa ďalšie kolo, hľadanie investora. Záujemcov bolo veľa, zo Slovenska aj zo zahraničia. Chuť postaviť kúpalisko v Nesvadoch mali napríklad Belgičania, Rakúšania, Nemci, Česi, Rusi, Španieli, Maďari, Švajčiari a dokonca aj Lýbijčania. „Napriek tomu sa nepodarilo nájsť investora s garanciou, že okrem zisku pozemkov a vrtu sa v skutočnosti zrealizuje aj výstavba kúpeľov,“ skonštatoval Jozef Haris.

Obec preto hľadala zdroje inde. Medzičasom zo svojho rozpočtu zaplatila nový geotermálny vrt priamo na území plánovaného kúpaliska.

Investora nakoniec Nesvady nezohnali. Jej vedenie na čele s vtedajším dlhoročným starostom Jozefom Harisom sa preto rozhodlo vziať celú vec do vlastných rúk. Stavať sa začalo v auguste 2015.

„Bolo to odvážne rozhodnutie,“ spomínal Jozef Haris na slávnostnom otvorení. „Vyžadovalo to nesmierne veľa úsilia. Teraz však už môžeme povedať: podarilo sa,“ dodal.

Obci s 5100 obyvateľmi sa tak za štyri roky podarilo zvládnuť štvormiliónovú investičnú akciu. Okrem kúpaliska vybudovali aj infraštruktúru k 107 stavebným pozemkom na penzióny a ďalšie rekreačné budovy, nové cesty, chodníky, verejné osvetlenie či parkovisko pre 99 osobných áut a dva autobusy. Celkovo sa na území rekreačného areálu v Nesvadoch preinvestovalo viac ako šesť a pol milióna eur.

Termálne kúpalisko chceli otvoriť už koncom minulého roka, museli však doriešiť financovanie a rôzne technické záležitosti. Pre návštevníka je najpodstatnejšou zmenou oproti pôvodnému plánu to, že namiesto antikoru sú bazény keramické. Termálne kúpalisko Nesvady tak sleduje najnovšie trendy.

Termálna voda má až 39 stupňov Celzia. (zdroj: FRANTIŠEK HOLOP)

Päť nových bazénov

Návštevníkov čaká päť nových bazénov. Najväčší z nich je vonkajší rekreačný bazén s rozmermi 25 krát 12,5 metra. Bude otvorený počas letnej sezóny. Bazén je hlboký 1,1 metra a voda v ňom bude mať teplotu 28 až 30 stupňov Celzia.

Pre tých, ktorí si do Thermálu Nesvady prídu najmä oddýchnuť, je pripravený zážitkový bazén s geotermálnou vodou. Má rozmery približne 19,5 krát 19,5 metra a návštevníkov v ňom čakajú masážne vzduchové sedačky, masážne trysky, vzduchové perličky aj chrliče vody. Bude v prevádzke celoročne. Voda v ňom má 36 až 38 stupňov Celzia.

Blízko zážitkového bazéna sú ďalšie dva menšie bazény – kľudový sedací a ochladzovací. Sedací ponúkne najteplejšiu vodu v rámci areálu. Voda z termálneho vrtu v ňom má až 39 stupňov Celzia. Bazén bude slúžiť tiež celoročne. Ako doplnok slúži kruhový ochladzovací bazénik s priemerom 2,55 metra.

Pre deti v Nesvadoch slúži detský bazénik s rozmermi 7,5 krát 4,5 metra.

Kvalitná termálna voda

Vodu čerpajú ju z 1500 metrov hlbokého vrtu a dosahuje teplotu až 62 stupňov Celzia. Je to stredne mineralizovaná voda, slabo alkalická, hypotonická, so zvýšeným obsahom sodíka, hydrogénuhličitanov, fluoridov a síranov.

Podľa rozboru je dobrá pre liečenie ochorení pohybového aparátu, nervových či kožných chorôb. Pomáha aj na posilnenie imunitného systému.

V Nesvadoch majú dva vrty. Prvý je hlboký 2000 metrov a vyvŕtali ho v šesťdesiatych rokoch, keď v okolí obce prebiehali pokusy nájsť ropu. To sa nepodarilo, namiesto nej však našli termálnu vodu, ktorá sa zložením podobá tej v Podhájskej.

Bývalý dlhoročný starosta Nesvád Jozef Haris. (zdroj: (MP))

Tento vrt je však pomerne ďaleko od obce a potreboval by rekonštrukciu, preto s ním pri prevádzke termálnych kúpeľov veľmi nerátajú.

Druhý vrt má len desať rokov. Voda v ňom je menej mineralizovaná, a aj preto sa viac hodí do bazénov. Cez zimu sa bude využívať aj na kúrenie v celom areáli termálneho kúpaliska. Ohrieva aj „obyčajnú” vodu, ktorú používajú všade tam, kde nemôže byť termálna – napríklad v sprchách či v detskom bazéne.

Novší termálny vrt je výdatný, poradil by si aj s ďalším využitím okrem zásobovania nového kúpaliska. S termálnou vodou majú preto v Nesvadoch ďalšie plány. Nechcú ju využívať na kúrenie v obci alebo na vyhrievanie skleníkov. Keby ju použili tam, chýbala by pri plánovanom rozšírení kúpaliska o ďalšie bazény či vo wellness centre, ktoré by malo v obci tiež vyrásť.

Veľké plány

Vedľa kúpaliska vyrastá nová štvrť s penziónmi. Už teraz sa priamo v areáli môže ubytovať sto ľudí.

Obec pri kúpalisku vyčlenila 107 pozemkov, na ktorých môžu súkromníci postaviť penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia. Asi polovica z nich už má svojho majiteľa.

O dva roky by navyše mala byť hotová nová cyklotrasa, ktorá bude spájať Nové Zámky a Komárno.

V okolí kúpaliska vzniká veľká rekreačná zóna. Bude v nej päťhektárové jazero, ktoré je už z tretiny vyhĺbené. Okolo neho má v budúcnosti vzniknúť veľký oddychový areál. Podľa plánov v ňom časom pribudnú pavilóny s wellnessom a rehabilitáciou, tobogány, atrakcie pre deti, promenáda s gastroslužbami či športoviská s požičovňou športových potrieb. Okrem toho sa pracuje na rekreačnom jazere, pri ktorom vznikne oddychová zóna s pódiom.

V kúpeľnom areáli časom pribudne aj kemping. Za peniaze z programu Interreg vybudujú požičovňu bicyklov. Jedna dokovacia stanica bude stáť v centre obce, druhá pri kúpalisku.

Budúci rok sa neďaleko kúpaliska rozbehne aj výstavba Senior parku, kde nájde miesto 80 dôchodcov.