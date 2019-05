Rozprávajú si vtipy, večer možno dôjde aj na spev. Členovia volebnej komisie nemajú veľa práce

Voľby sa pre komisiu začali už o pol piatej ráno.

25. máj 2019 o 20:01 Miroslav Pastorek

NOVÉ ZÁMKY. Eurovoľby v okrsku 34 má pod palcom zohratá partia. Členovia komisie spolu absolvovali viacero akcií tohto druhu.

Účasť voličov bola do popoludňajších hodín slabá. Komisia si preto krátila čas najmä rozhovormi. „Rozprávame sa o zdravotníctve, o športe, o všetkom. Každý obľubuje nejakú oblasť a každý z nás je veľmi múdry,“ povedal s úsmevom jeden z jej členov. „Hovoríme si vtipy, väčšinou slušné,“ dodal.

Večer, keď sa bude blížiť koniec volieb, vraj možno príde aj na spev. Taká je skúsenosť z predchádzajúcich volieb.

Podľa jeho slov sa spolu bavia aj o politike. „Len keď tu nie sú voliči,“ upozornila ďalšia členka volebnej komisie. Počas našej polhodinovej návštevy prišlo k urne len päť ľudí. Skoro všetkých poznala komisia po mene.

Začali ešte pred svitaním

Volebná miestnosť je v priestoroch Regionálneho osvetového centra. Budovu nedávno zrekonštruovali. Členovia komisie boli radi, že sedia v peknej a útulnej miestnosti.

„Vlani som bol pri voľbách v gymnáziu a to bolo strašné. Bolo to v zime, museli sme od dverí odhadzovať uhlie a nosiť stoly z jednej budovy do druhej,“ spomínal jeden z členov volebnej komisie.

Jej práca sa začala ešte pred svitaním. O pol piatej ráno išla predsedkyňa s podpredsedkyňou na radnicu po materiály od mestskej volebnej komisie. Pochvaľovali si, že im s prepravou pomohla mestská polícia. Pri predošlých hlasovaniach o zástupcoch občanov to vraj nebolo pravidlom.

O pol šiestej sa stretli s ostatnými členmi vo volebnej miestnosti. „Pripravili sme nástenku s inštrukciami, urny, obálky, vlajku i znak,“ vypočítala ranné povinnosti jedna z členiek komisie.

Volička. Počas našej návštevy ojedinelý zjav. (zdroj: (MP))

Keď všetky volebné lístky a obálky vybrali zo škatúľ, rozostavili ich do úhľadných kôpok a o siedmej otvorili dvere. Niekoľko voličov už čakalo pred nimi. Občiansku povinnosť si prišli splniť cestou na neďalekú vlakovú stanicu a ponáhľali sa, aby nezmeškali svoj spoj.

Vo volebnej miestnosti presedí sedemčlenná komisia takmer celý deň. Okrem toho museli v predstihu absolvovať školenia. Jedna prípravná dvojhodinovky bola povinná pre všetkých členov komisií z celého okresu. Predsedovia a podpredsedovia mali ďalšie školenie extra.

Lepší obed ako pri posledných voľbách

V miestnosti musia byť vždy aspoň traja členovia komisie. Keď sa niektorý z nich potrebuje občerstviť, môže ísť do neďalekej kuchynky. Mesto im v nej zabezpečilo kávu i čaj. Okrem toho dostali raňajky, obed aj večeru.

Poludňajšie menu si v okrsku 34 pochvaľovali. Bol rezeň. „Po prezidentských voľbách sme sa sťažovali. Také zvädnuté uhorky som ešte nevidela. Teraz je to už o inom,“ zhodnotila jedna z členiek komisie.

„O desiatej sa zavrie, vysypú sa obálky. A potom rátame a rátame,“ popisuje jeden z členov volebnej komisie, čo sa bude diať po skončení hlasovania.

Ani predpokladaná nižšia volebná účasť im nezaručí, že sa domov dostanú v rozumnom čase. Po sčítaní hlasov musí predsedníčka s podpredsedníčkou ísť na radnicu, kde výsledky a všetky materiály odovzdajú mestskej volebnej komisii. Ostatní ich zatiaľ musia čakať. „Rátame, že domov sa dostaneme po polnoci,“ zhodnotila partia z okrsku 34.

Za účasť v komisii dostane človek okolo 40 eur. Členovia volebnej komisie z miestnosti v Regionálnom osvetovom centre sa však zhodli, že peniaze ich nemotivujú.

„Chceme ísť našim deťom a vnúčatám príkladom,“ povedala jedna z jej členiek. „V škole ich nemotivujú na takéto veci,“ dodala. „Ideme príkladom. Keďže sme tu, budeme voliť. Ukážeme našim deťom, že treba ísť,“ doplnila ju jej kolegyňa.

Volebná účasť v miestnosti na Ulici SNP je zatiaľ nižšia než v posledných eurovoľbách. Členovia komisie očakávajú, že sa večer zvýši. „Okolo deviatej, pol desiatej ešte chodia predavačky z obchodov,“ konštatovala jedna z členiek volebnej komisie.

