Ladislav Miko: Eurofondy sú fajn, ale slobodu, rovnaké príležitosti a bezpečnosť neprevážia

„Drobné veci sa často schvália rýchlejšie a potom to vyzerá, že sa zaoberáme hlúposťami. To nie je pravda,“ hovorí Ladislav Miko, šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

22. máj 2019 o 8:00 Miroslav Pastorek

Rozhovor vznikol počas novozámockej zastávky kampane Tentoraz idem voliť.

Čo konkrétne Európska únia spravila pre bežného občana z Nových Zámkov?

- Základná odpoveď je, že vytvára priestor v ktorom žijeme a máme práva a slobody. Môžeme cestovať a študovať, kde chceme. Môžeme si vybrať dovolenku, akú chceme. V celej eurozóne môžeme platiť eurom. Platí tu rovnaká legislatíva ako v ostatných štátoch, čo vytvára rovné podmienky pre obchod aj pre obyvateľov.

V čom?

- Napríklad – keď niečo kúpime, môžeme sa spoľahnúť, že základné limity stanovené na európskej úrovni sa musia dodržiavať kdekoľvek v Únii. Ak som alergik, všade sa viem zorientovať, či nejaké jedlo môžem, alebo nemôžem jesť. V každodenných činnostiach je toho veľmi veľa.

Môžeme zmieniť aj tie, čo sa týkajú peňazí. Nerobím to rád, lebo väčšinou máme tendencie scvrknúť EÚ len na to, že sa nám to vyplatí. Ale o tom to nie je.

Kam tým mierite?

- Zrušil sa roaming. Pred pár dňami sa znížili maximálne tarify na medzinárodné volania, aj tie sa zlacnia. Máme dotácie, eurofondy. To všetko je fajn, ale podľa mňa to nepreváži základné hodnoty: mier, slobodu, slobodný pohyb, otvorený a jednotný trh, rovnaké príležitosti, bezpečnosť. Neprevýši to ani efekt spoločnej legislatívy.