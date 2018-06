Štadión na Sihoti: Špina, plesne, smrad. Nové šatne však majú byť čoskoro

„Smejú sa nám od Považskej Bystrice po Trnavu. Radšej sa prezliekajú v autobuse,” hodnotí stav štadióna mládežnícky tréner Marek Kodhaj.

13. jún 2018 o 9:13 Miroslav Pastorek

Športovci na novozámockých štadiónoch zažijú všeličo. Má sa to zmeniť k lepšiemu. (Zdroj: MAREK KODHAJ)

NOVÉ ZÁMKY. V mužskom futbale to škrípe, detskému a mládežníckemu sa však v meste darí. Väčšina z deviatich chlapčenských a dorasteneckých tímov futbalového klubu sa tento rok umiestnila na čelných priečkach tabuliek svojich súťaží.

Je to obdivuhodný výkon, najmä vzhľadom na podmienky, v akých musia fungovať. Minulý týždeň to už novozámocký mládežnícky tréner Marek Kodhaj nevydržal.

Na sociálnej sieti zverejnil fotografie zázemia štadióna na Sihoti, kde mladí futbalisti hrávajú. Na snímkach vidno ošarpané šatne, plesnivé sprchy, rozpadávajúce sa omietky na stenách chodieb.

Naozaj na zaplakanie

„Aj toto je vizitka mesta – šatne na Sihoti, kde sa prezlieka stopäťdesiat detí a naši súperi. Smejú sa nám od Považskej až po Trnavu. Radšej sa prezliekajú v autobuse. V areáli na Sihoti zastal čas v roku 1980,” komentoval v sprievodnom texte fotoalbumu Marek Kodhaj.

Na uverejnenie príspevku ho vraj motivoval prezident konkurenčného futbalového klubu Lokomotíva Trnava Peter Moravčík, ktorý niektoré fotografie sám spravil.

„Chcel som vašim trénerom a deťom aspoň takto pomôcť. Fakt na zaplakanie,” komentoval trnavský funkcionár, prečo sa do fotenia súperovho štadióna vôbec pustil.

Fotografie Mareka Kodhaja okamžite na Facebooku zarezonovali. Jeho prvý album zdieľalo stodvadsať ľudí. Samozrejme, snímky vyvolali smršť kritických reakcií.

Nazbieralo sa ich oveľa viac, než je štandardom aj v najväčších facebookových skupinách, zaoberajúcich sa prevažne kritikou vedenia Nových Zámkov.

Mesto to už rieši

Na obranu mesta, ktoré cez svoju organizáciu Novovital štadión na Sihoti spravuje, sa postavil Gabriel Závodský. „Dovoľte mi pripomienku. Áno, takto to tam vyzerá už tridsať rokov. Mesto však situáciu dávno rieši,” povedal vedúci majetkovo-právneho odboru na radnici.

V piatok 8. júna sa totiž uzavrelo verejné obstarávanie na nové kontajnerové šatne a sociálne zázemie štadióna na Sihoti.

Kontajnerový systém má víťaz súťaže dodať do dvoch mesiacov od prevzatia staveniska. Športovci by sa teda mali nového zázemia dočkať ešte tento rok.

Nové šatne majú podľa podkladov k verejnému obstarávaniu stáť sedemdesiatpäťtisíc eur bez DPH.

Päťdesiattisíc eur naň novozámockí futbalisti získali ešte v auguste minulého roka od Slovenského futbalového zväzu. Zvyšok má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva z vlaňajšieho apríla doplatiť mesto.

Futbalový klub sa s neutešeným stavom svojich priestorov snaží bojovať. Minulý rok vo februári sa športovcom podarilo zlepšiť podmienky na Štadióne Ladislava Gancznera.

V blízkej budúcnosti by mala pribudnúť nová hracia plocha s umelým trávnikom na Sihoti. Klub na ňu získal stotisíceurovú dotáciu z medzinárodnej futbalovej federácie UEFA.

Chcú sa úplne presťahovať na Sihoť

Práve na Sihoť by sa futbalisti mali časom presťahovať. „Tam je infraštruktúrny, dispozičný aj logistický potenciál oveľa väčší ako na Štadióne Ladislava Gancznera,“ povedal nám ešte vo februári šéf futbalového klubu Peter Kováč.

Futbalisti plánujú opustiť štadión Ladislava Gancznera. (zdroj: MP)

Keď vybudujú ihrisko s umelou trávou, radi by obnovili súčasný štadión a postavili na ňom novú tribúnu. Na začiatku tohto roka Peter Kováč odhadoval, že futbalistom by sa mohlo sťahovanie na Sihoť podariť do troch rokov.

Športovcov však neteší, že sa dlhé roky musia boriť s nedostatkom financií a fungovať v neustálom provizóriu. Preto sa chystajú na riadne júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde chcú predniesť svoje požiadavky.

„Verím, že sa nás na júnovom zasadnutí stretne čo najviac hráčov, fanúšikov, mládežníkov, rodičov, trénerov a zaplníme spolu sálu. Nastal čas pomenovať veci pravým menom.

Doterajšie pokusy boli vždy len výkrikom do tmy a končili odsúvaním riadneho riešenia vecí. Nastal čas, aby sa ukázala skutočná sila futbalu aj celého športového hnutia,” napísal v komentári k fotografiám zničeného zázemia štadióna na Sihoti šéf novozámockého futbalového klubu Peter Kováč.