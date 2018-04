Štúrovo: Najvyšší súd rozhodol, spievajúci dom konečne zmĺkne. Boli sme sa naň pozrieť

Na Kossuthovej ulici každý deň od šiestej ráno do desiatej večer znie hlasná hudba. Trvá to s prestávkami už šestnásť rokov. Obyvatelia veria, že už bude ticho. Istí si však nie sú.

15. apr 2018

ŠTÚROVO. Na Kossuthovej ulici snáď čoskoro prestane znieť spev Plácida Dominga.

Najvyšší súd nedávno potvrdil predbežné opatrenie mesta z roku 2015, ktoré zakazuje obťažovanie občanov šírením reprodukovanej hudby.

„Mesto Štúrovo obdržalo rozhodnutie Najvyššieho súdu 9. apríla. Právoplatnosť nadobudne, až keď ho prevezmú všetci účastníci konania. Môže to trvať niekoľko týždňov,“ povedala Agnesa Dudášová zo štúrovskej radnice.

Operná ária v podaní španielskeho tenora sa na Kossuthovej ulici ozýva každý deň od šiestej ráno do desiatej večer. Trvá to už šestnásť rokov, s prestávkou medzi rokmi 2015 a 2017.

Vraj za to mohol pes

Áriu z La Traviaty podfarbenú neustálym piskľavým tónom tu z reproduktorov na balkóne svojho domu dookola púšťa Éva Nothartová.

Hudbou sa vraj začala brániť proti štekotu psa zo susedstva, z ktorého ju bolela hlava.

„Do domu som sa nasťahovala v máji roku 1999 a nie hneď som púšťala hudbu, ale najprv som vysvetlila susedom, že od neustáleho štekania ich psa ma stále bolí hlava. Žiadala som ich, aby psa dali na tú časť ich pozemku, odkiaľ až tak nepočujem to štekanie. Viackrát som ich žiadala ale k náprave nedošlo. Len potom som zapla rádio, aby som tým tlmila štekot psa, aby ma od stáleho štekania až tak veľmi nebolela hlava,“ vysvetlila svoju verziu Éva Nothartová v roku 2009 na internetovom fóre televízie Markíza.

Okná domu chráni oceľová sieť, rolety sú spustené. (zdroj: MP)

Začínala vraj s jedným malým rádiom, no postupne svoju aparatúru vylepšovala. Dnes je jej dom so spustenými roletami a oceľovou sieťkou chránenými oknami vybavený reproduktormi so slušným výkonom, kamerami (podľa obyvateľov ulice dokonca na nočné videnie) a alarmom.