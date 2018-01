Osudný stĺp už obalili ochranným matracom

Učiteľku, ktorá 6. januára zomrela na svahu, pripomína improvizované pietne miesto na ZŠ na ulici Gábora Bethlena. Rozlúčili sa s ňou 12. januára v novozámockom krematóriu.

15. jan 2018 o 8:00 MIRO PASTOREK/TASR/Korzár

NOVÉ ZÁMKY. Po tragickom páde na svahu v Bachledovej doline pri Ždiari (okres Poprad) zomrela učiteľka ZŠ na ulici Gábora Bethlena Lucia Tóthová Farkasová. Bez lyží sa pošmykla a padala dole dlhým zľadovateným svahom, pričom narazila do stĺpa približovacieho vleku. Po páde ju okamžite začali resuscitovať prítomní svedkovia a privolaná Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor. Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári z Popradu.

Deti mali svoju učiteľku veľmi rady. Bude im chýbať. (zdroj: (MP))





„Po vysadení lekárky pomocou palubného navijaka k zranenej lyžiarke pokračovala lekárka leteckých záchranárov v rozšírenej resuscitácii. Aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených záchranárov sa pacientku nepodarilo oživiť a rozsiahlym poraneniam vnútorných orgánov, žiaľ, napokon podľahla,“ uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.

Miesto v kabinete, kde Lucia Tóthová Farkasová sedávala. (zdroj: (MP))

Po tragédii stĺpy obalili

Marketingová špecialistka lyžiarskeho strediska v Bachledovej doline v Ždiari Martina Múdra sa pre týždenník Korzár vyjadrila, že tragickej nehode sa nedalo zabrániť. „Veľmi nás táto nehoda mrzí. Bola to podľa mňa veľká zhoda zlých náhod. Sneh na svahu bol tuhý a zľadovatený, šmýkala sa dole vysokou rýchlosťou a nech by v tej rýchlosti narazila do hocijakej prekážky, bolo by to ťažké,“ povedala.

Ako ďalej vysvetlila, v stredisku sú všetky stĺpy lanoviek pri zjazdovkách obalené ochrannými matracmi. V tomto prípade však išlo o stĺp približovacieho vleku, ktorý sa nachádza mimo nich a v jeho okolí sa ani nelyžuje.

„Všetko, kde si myslíme, že je pravdepodobnosť či možnosť, že by tam niekto išiel na lyžiach a mohol naraziť, máme obalené a zabezpečené. Tento stĺp sa však nachádzal mimo zjazdovky,“ vysvetlila. Po tragédii však ochrannými matracmi obalili aj tri stĺpy približovacieho vleku. „Aj keď ide o stĺpy, ktoré sú mimo zjazdovky a ide len o približovací vlek, bezpečnosť je prvoradá,“ povedala Korzáru Múdra.

Venujú jej spomienky aj modlitby

So zosnulou učiteľkou sa 12. januára rozlúčili v novozámockom krematóriu. Vo vestibule základnej školy, kde Lucia Tóthová Farkasová učila, pripravili improvizované pietne miesto. Zastavovali sa pri ňom žiaci, aby pamiatke svojej učiteľky venovali spomienku a modlitbu.

Riaditeľka školy Iveta Rajčániová sa s ohľadom na smútiacu rodinu už k tragédii nechce vyjadrovať.